Ariana Grande y James Corden recrean Titanic con canciones de Lady Gaga, One Direction y por supuesto Celine Dion

Si hay algún presentador capaz de sacar lo mejor de sus invitados, ese es James Corden.

Ariana Grande ha sido la última invitada de honor de The Late Late Show, un programa en el que puede puede pasar de todo. ¿Que a Corden y los suyos les apetece recrear una de las películas más taquilleras de la historia? Pues se buscan los elementos y se reflota el Titanic, el barco que naufragó junto a una de las historias de amor más recordadas del cine: la de Jack y Rose.

Con Ariana Grande convertida en una particular Rose y con James Corden como el plebeyo Jack, ambos se mueven al ritmo de Lady Gaga o Ed Sheeran por los escenarios más emblemáticos de la película: la proa del barco, el camarote, los bailes en tercera clase e incluso el coche donde Jack y Rose dieron rienda suelta a su pasión.

Al final, Ariana Grande termina entondando la clásica 'My Heart Will Go On', de Celine Dion.