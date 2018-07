Ariana Grande la lía por decir 'Odio América' y tiene que pedir disculpas

Hace unos días el portal TMZ hacía público un vídeo procedente de las cámaras de seguridad de una pastelería donde podíamos ver como Ariana Grande y su novio jugaban a lamer las diferentes pastas que habían en el mostrador.

Esto no le ha preocupado a la cantante pero sí lo ha hecho cuando sus compatriotas se han molestado al detectar que una de las frases que dice la cantante en este vídeo es "Odio América".

Para intentar solventar la polémica, Ariana ha publicado un comunicado en el que afirma estar "extramadamente orgullosa de ser americana" y que esa frase se debía a la alimentación: "A veces me entristece como nosotros, como americanos, consumimos de forma despreocupada sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener en nuestra dieta y en nuestra sociedad. Me frustra que los Estados Unidos tengan uno de los índices de obesidad infantil más altos del mundo".

Para muchos estas declaraciones han sonado a excusa y además ni se ha molestado en mencionar el tema de ir lamiendo comida que luego no va a comprar.

Por otro lado, Ariana ha sido sustituida por Demi Lovato en un concierto en la Liga de Baseball, en el que esperamos que la intérprete de Cool for the Summer no vuelva a caerse. Aunque no se ha dado ninguna explicación, todo apunta a que las declaraciones contra su país no han gustado nada a la organización y por eso han decidido reemplazarla.