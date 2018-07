Ariana Grande a punto de ser arrestada por sus perros

Si hace unas semanas era Johnny Depp el protagonista de un conflicto entre el gobierno australiano y sus dos perros, ahora le ha tocado el turno a Ariana Grande y sus mascotas tras un encontronazo con la policía inglesa.

Y es que resulta que Ariana iba camino de su siguiente destino en su gira dentro de Inglaterra, cuando unos policías le dijeron que no podía continuar ya que viajaba en su autobús privado con sus perros y eso no estaba permitido en el país.

El altercado fue explicado en twitter por la madre de Ariana y, al parecer, las leyes indicaban que los perros no pueden viajar en un autobús, pero no especifican si público o privado. Sea como sea, el policía dijo que o bajaban a los perros del autobús o no podían continuar.

Pero el encontronazo llegó hasta tal punto que uno de los agentes dijo que acabaría matando a los perros. Fue en ese momento cuando Ariana y su hermano Frankie hicieron acto de presencia y rogaron que la cosa se calmase para encontrar una solución, pero la policía les indicó que, de no cumplir con el reglamento, se verían obligados a arrestarles.

Finalmente, Frankie cogió los dos perros y se fue a comisaría con la policía, donde finalmente se solucionó todo y pudo volver con las mascotas junto al resto de la familia.