Ariel Winter explica el motivo por el que ha perdido tanto peso

Desde que llegó a la adolescencia, Ariel Winter ha tenido que soportar que hagan todo tipo de comentarios sobre su cuerpo. Ella siempre ha defendido sus curvas y se ha mostrado muy segura de sí misma, vistiendo siempre cómo le ha dado la gana.

Pero desde hace unos meses la actriz de 'Modern Family' ha empezado a bajar de peso drásticamente, por lo que muchos se preguntaban qué podía estar ocurriéndole. Entre los comentarios más malintencionados, achacaban esta bajada de peso a la cirugía estética e incluso al consumo de drogas.

Por este motivo, la joven de 21 años ha querido zanjar todo tipo de rumores malintencionados sobre su nuevo peso explicando por qué está más delgada. A través de Instagram Stories Ariel ha explicado que durante años ha estado tomando anti-depresivos que le hicieron ganar peso aunque llevase unos hábitos de vida saludables: "Siempre me he sentido frustrada porque quería ponerme en forma y sentir que el trabajo que estaba haciendo estaba dando resultado, pero nunca me sentí así. Continué con los mismos medicamentos durante tanto tiempo porque se trata de un proceso largo y difícil. No estaba lista para cambiar de tratamiento otra vez, así que lo acepté en lugar de encontrar algo para sentirme mejor".

La actriz continúa explicando que hace un año tuvo la fuerza para probar un nuevo tratamiento que afortunadamente le sienta mejor a su organismo: "simplemente me devolvió el metabolismo", explica. Aunque también añade que a pesar de estar muy contenta con el resultado y que se siente mejor, quiere recuperar algo de su volumen perdido: "Quiero ganar unos cuantos kilos de músculo y estar más saludable. También quiero que me devuelvan mi trasero".

También aprovecha para desmentir todos los rumores malintencionados sobre ella: "No me he hecho ningún retoque estético. De nada sirve dar por hecho algo sobre alguien solo por su aspecto físico".