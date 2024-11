Así fue la dura infancia de Leticia Sabater: la ausencia de su padre y el acoso escolar

Está siendo una de las épocas más difíciles en la vida de Leticia Sabater. A principios de este mes de noviembre, se supo que falleció su padre a causa de un fallo multiorgánico en una residencia de Sevilla la Nueva (Madrid).

Esto se suma a que en estas fechas se han cumplido quince años de Roberto Cobo, uno de sus grandes amores. Su amigo, José Luis Gómez, estuvo en el programa Y ahora Sonsoles para relatar la última noche que le vio con vida.

Y todo ello remueve el duro pasado de la cantante de villancicos. Entre todas las tragedias, hay que recordar la dura infancia que vivió la catalana. Este 2024 Leticia Sabater se ha abierto mucho sobre su vida, por lo que podemos saber todo aquello por lo que pasó la artista.

El bullying que sufrió

En El Hormiguero, la catalana explicó todo lo que vivió de pequeña, empezando por el bullying por sufrir estrabismo y llevar gafas: "Me llamaban 'cara chiste'". "Nací bizca, con un parche en el ojo, con las rodillas torcidas, con el himen pequeño", contó, entre sentido del humor y resignación.

Su vida se basó en aprender a sobrellevarlo todo, y empezó a comportarse "como si fuera Claudia Schiffer, el pibón de España". "Claro, así ya era todavía más cómico el asunto", expresó junto a Pablo Motos. "Me di cuenta de que tenía que ser simpática para que alguien me hiciera caso en esta vida. Porque es que no me hacía caso nadie", reflexionó.

Leticia Sabater en su paso por 'El Hormiguero' | Gtres

Todo ello lo achaca a que "era tan fea que era como una cosa ahí, que la tienes ahí apartada". "Sufres mucho, en el colegio me han insultado mucho, me han llamado de todo [...] Hasta los 13 años sufrí muchísimo día tras día", explicó sincera la interprete de Lléname el tanque.

La relación con su padre

Leticia Sabater ha visitado de nuevo Y ahora Sonsoles tras el fallecimiento de su padre, y ha explicado cómo se siente al respecto. haciendo referencia a que le faltó una figura paterna también en su infancia, lo que empeoró las cosas.

"Estoy perfectamente. Yo nunca he estado muy unida a mi padre y, sinceramente, cuando se murió no lo sentí en absoluto. Lo que sentí es que durante toda la vida no hubiéramos podido tener una relación civilizada, como un padre y una hija, como la relación que hay que tener. No lo siento. Te podría mentir, pero no lo voy a hacer", ha explicado.

La catalana ha continuado explicándole a Sonsoles lo que se ha perdido en la vida con su padre: "Conversaciones pendientes me han quedado muchísimas. Voy a poder ayudar a muchos niños que han sufrido lo que yo y que sus padres están preocupados por que su hijo no va a salir adelante. He tenido una infancia muy difícil y muy complicada, y parte de la culpa la ha tenido mi padre".

En cuanto a su vestimenta para la entrevista con Sonsoles, Leticia Sabater asegura que ha elegido un traje rojo: "Había pensado ponerme de negro, pero realmente no lo siento para ponerme de luto, así que voy a ponerme de rojo, como tiene que ser. Como una persona fuerte que soy, decidida y dispuesta a que la gente pase una tarde entretenida y divertida".

La cantante ha sido así muy clara. "Mi padre y yo jamás nos hemos llevado bien", ha recalcado en el programa, y ha explicado que ha esperado hasta el fallecimiento de su padre para hablar de su relación con él.

"A él no le gustaban las personas con problemas y con defectos, y yo tenía muchísimo problemas de pequeña de comprensión […] Y mi padre no lo aceptaba de ninguna manera", ha detallado.

"Mi padre nunca me ha querido, siempre me ha insultado y me ha despreciado, y yo, sinceramente, tampoco le he querido, y he hecho por quererle", ha expresado, entre lágrimas.