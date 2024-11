Leticia Sabater rompe su silencio en televisión sobre la muerte de su padre: "No lo sentí en absoluto"

El padre de Leticia Sabater, Jorge Sabater de Sabatés, murió a los 91 años de edad. El ingeniero falleció el pasado sábado 2 de noviembre a causa de un fallo multiorgánico en una residencia de Sevilla la Nueva (Madrid).

El funeral tuvo lugar en el municipio de Valdemoro (Madrid) con una incineración y un velatorio en privado, tal como quería la familia. "Queríamos privacidad y discreción, no queríamos que se montara ningún circo", dijo la cantante. Esta pérdida llega trece años después de que Leticia perdiera a su madre María del Carmen Alonso Martínez-Cobo de Guzmán y a su hermana Silvia en 2020, esta última a causa de un infarto a los 57 años.

Las sinceras palabras de Leticia Sabater en 'Y ahora Sonsoles' sobre su padre

Ahora, este jueves 28 de noviembre por la tarde, Leticia Sabater ha aparecido en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles para conceder su primera entrevista en televisión tras la muerte de su padre, dejando unas duras declaraciones.

"Estoy perfectamente. Yo nunca he estado muy unida a mi padre y, sinceramente, cuando se murió no lo sentí en absoluto. Lo que sentí es que durante toda la vida no hubiéramos podido tener una relación civilizada, como un padre y una hija, como la relación que hay que tener. No lo siento. Te podría mentir, pero no lo voy a hacer", explica a Sonsoles durante los primeros minutos del programa.

Y sigue: "Conversaciones pendientes me han quedado muchísimas. Voy a poder ayudar a muchos niños que han sufrido lo que yo y que sus padres están preocupados por que su hijo no va a salir adelante. He tenido una infancia muy difícil y muy complicada, y parte de la culpa la ha tenido mi padre".

En cuanto a su vestimenta para la entrevista con Sonsoles, Leticia Sabater asegura que ha elegido un traje rojo: "Había pensado ponerme de negro, pero realmente no lo siento para ponerme de luto, así que voy a ponerme de rojo, como tiene que ser. Como una persona fuerte que soy, decidida y dispuesta a que la gente pase una tarde entretenida y divertida".

La cantante ha sido así muy clara. "Mi padre y yo jamás nos hemos llevado bien", ha recalcado en el programa, y ha explicado que ha esperado hasta el fallecimiento de su padre para hablar de su relación con él.

"A él no le gustaban las personas con problemas y con defectos, y yo tenía muchísimo problemas de pequeña de comprensión […] Y mi padre no lo aceptaba de ninguna manera", ha detallado.

"Mi padre nunca me ha querido, siempre me ha insultado y me ha despreciado, y yo, sinceramente, tampoco le he querido, y he hecho por quererle", ha expresado, entre lágrimas.

Así era Jorge Sabater de Sabatés

Jorge Sabater de Sabatés nació un 6 de mayo en 1933 en Barcelona. Era doctor ingeniero de Minas. Fruto de su matrimonio con María del Carmen Alonso Martínez-Cobo de Guzmán vendrían, en la década de los 60, Silvia, Leticia y Casilda, tal y como detalla Pronto.

Los comienzos en la vida de Leticia fueron difíciles. La intérprete de Policeman dio a conocer que nació con deshidratación. "Los médicos ya me daban por muerta", dijo Sabater en declaraciones recogidas por Semana. No obstante, sus padres han estado junto a ella para apoyarla. "El doctor dijo que había sido un esfuerzo de mi madre que durante un par de años, día tras días, tardaba diez horas en darme las papillas. Le debo la vida", explicaba.

Ante una infancia marcada por el bullying en la escuela, Leticia recuerda uno de los mayores consejos que le dio su padre y que se le quedaron grabados a fuego: "Te voy a dar el mejor consejo que te van a dar en tu vida: que siempre seas tú y que nunca hagas caso a nadie que te quiere humillar, ni insultar, ni disminuir y te diga que no llegarás. Con esfuerzo, lucha, sudor y muchas lágrimas y un poco de talento, llegarás a donde quieras llegar".