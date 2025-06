Harry Styles, pillado besando a una misteriosa chica en Glastonbury

Harry Styles lleva un tiempo alejado de lo que a la música respecta, pero también en lo que enseña al mundo a través de redes sociales, pues no sube una publicación a Instagram desde octubre de 2024.

No obstante, el cantante se deja ver en grandes eventos. Este fin de semana no podía faltar a una de las citas musicales más importantes en directo, el festival Glastonbury, en el que se ha convertido en uno de los protagonistas sin pretenderlo.

Porque no, el intérprete de Watermelon sugar no se ha subido al escenario a cantar, pero sí ha estado entre el público. Y el exmiembro del grupo One direction ha sido pillado por las cámaras en un apasionado momento con una chica, de la que se desconoce la identidad.

Así lo ha publicado The Sun, que ha compartido unas imágenes en las que se ve al artista besando a una chica, concretamente en una zona VIP del festival.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes se han expandido como la pólvora por redes sociales. Y es que Harry Styles protagoniza un peculiar beso mientras baila junto a la desconocida, lo que ha provocado comentarios de todo tipo.