Así es Marty Singer, el 'abogado de las estrellas de Hollywood' que ha contratado Lizzo

La guerra entre Lizzo y sus exbailarinas por su demanda por acoso sexual parece haber empezado por todo lo alto. La cantante ha querido ir sobre seguro con un tema tan complicado y ha contratado a Marty Singer, el 'abogado de las estrellas de Hollywood', para que la defienda durante el caso.

Hemos podido conocer la noticia gracias a que ha concedido una entrevista en exclusiva para TMZ y ha mostrado su total apoyo a la intérprete de About damn time. Ha rescatado un pequeño video de Arianna Davis -una de las demandantes- para el casting de su programa de televisión Watch Out For The Big Grrrls.

En él, se la puede defender alabar profundamente a la cantante y lo curioso de esto es que tiene fecha posterior al incidente en el club de striptease de Ámsterdam. "Estas no suenan como las palabras de alguien que fue acosado o discriminado por alguien a quien describieron como 'LA REINA', ha dicho el letrado.

"Dicen que una imagen vale más que mil palabras y aquí un video muestra que no hay reclamos legítimos en esta demanda. Estamos seguros de que Lizzo estará completamente vindicada en este asunto", ha destacado Marty.

Los famosos que han estado en las manos de Marty Singer

En el mundo de Hollywood todos conocen de sobra a este abogado porque muchas estrellas lo han contratado para que los defendiera de algún escándalo contra ellos. John Travolta, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Scarlet Johanssen, Charlie Sheen, Harrison Ford, Michael Jackson, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Britney Spears, Naomi Campbell, Jim Carrey, Kevin Costner o Matt Damon son solo algunos de sus clientes.

Marty Singer defendió a John Travolta en 2012 cuando dos masajistas lo demandaron por supuestos tocamientos indebidos. El abogado consiguió demostrar que el actor no se encontraba en Nueva York en el momento de la denuncia.

Otro caso conocido fue el de Jim Carrey, acusado de proporcionar droga a su difunta exnovia Cathriona White. También consiguió ganar el caso. O Ricky Martin, que recientemente fue acusado de abusar sexualmente de su sobrino. Al final terminó retirando los cargos contra el cantante.

Charlie Sheen demandó a la productora de Dos hombres y medio por echarlo de la serie y les pedía 100 millones de dólares como compensación. Ganó el juicio y declaró: "Tengo 100 millones de razones para agradecerle a Marty".

Marty también protegió a René Angélil, exmarido de Celine Dion, en 2002 tras unas acusaciones de violación. La denuncia fue desestimada.

El peor caso al que se ha enfrentado este abogado fueron las acusaciones por violación que el actor Bill Cosby recibió de la modelo Janice Dickinson. No consiguió que este tema no saliera a la luz.