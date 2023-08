Lizzo, demandada por tres exbailarinas suyas por presunto acoso sexual

Lizzo ha sido demandada este martes por tres de sus exbailarinas - Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez - ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por presunto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo hostil, según publica en exclusiva la NBC.

Como recoge el escrito al que dicho medio ha tenido acceso, la han denunciado después de que obligara a una de ellas a tocar de forma inapropiada a una bailarina en un club de striptease en Ámsterdam.

"[Lizzo] comenzó a invitar a sus bailarines a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer plátanos que sobresalían de las vaginas de los artistas. Tras esto, comenzó a presionar a Arianna Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas", dice.

Cuando ella se negó a hacerlo, la cantante supuestamente la obligó a hacerlo y posteriormente presionó a otro bailarín para que se subiera al escenario y se quitara la ropa.

Lizzo, acusada de "acoso religioso y racial"

Esta misma bailarina ha contado que Lizzo y su coreógrafo le llamaron la atención sobre su peso y consideraban que estaba "menos comprometida con su papel" que el resto. Incluso la acusaron falsamente, según ellas, de beber en horario laboral.

Y esto no termina aquí. La demanda incluye también "acoso religioso y racial" contra la intérprete de Juice y su capitana de baile Shirlene Quigley. Esta última está acusada específicamente de "hacer proselitismo con otros artistas y ridiculizar a quienes tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales mientras compartían fantasías sexuales lascivas, simulaban el sexo oral y discutían públicamente la virginidad de uno de los demandantes".

Arianna y Crystal comenzaron a trabajar con ella en 2021 para participar en el programa Watch Out for the Big Grrrls y posteriormente fueron despedidas. Por su parte, Noelle Rodríguez fue contratada en el mismo año para el videoclip de Rumors, aunque ha dimitido a principios de 2023.

Ni la cantante ni su capitana de baile se han pronunciado todavía sobre estas graves acusaciones. No se sabe si son ciertas o falsas, pero lo curioso es que chocan completamente contra la filosofía 'body positive' que ella siempre ha defendido.