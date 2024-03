Bad Gyal habla de sus padres, la polémica con Rauw Alejandro y su encuentro con la reina Letizia

Alba Farelo (27) protagoniza este mes de marzo la portada de la revista Vogue, que incluye una extensa entrevista en la que repasa sus inicios y los prejuicios que siempre han existido sobre ella. En muchas de sus letras habla de sexualidad y poder femenino, un discurso que la ha llevado a convertirse en un referente para las jóvenes.

"Soy pija"

Empezó a hacerse su hueco en la música desde cero, con vídeos y producciones prácticamente caseras, y ahora domina la escena urbana española sin dificultades. Sus conciertos agotan las entradas en horas, y todo eso es fruto del incansable esfuerzo.

"Siempre he tenido muy claro que si le aprieto, si trabajo duro, todo va a salir bien. Creo que es algo que he visto en mi familia: mi padre se mata a trabajar. Mi madre igual. Han tirado de la familia para adelante siempre", dice. No reniega de la etiqueta de pija, se muestra orgullosa de ella, ―"¡soy pija!"― al margen de las críticas que apuntan a sus privilegios o su origen acomodado.

"Mis padres son muy progres, pero eso no quita que no me haya faltado nada: no he pasado hambre, no he tenido que vender drogas. Si hablamos de ese tipo de calle, no la tengo. Pero por otro lado, considero que tengo mucha calle en el sentido de que a los 18 años ya estaba fuera de mi casa haciendo mi vida", reconoce.

Su polémica con Rauw Alejandro

El pasado mes de diciembre se viralizó un vídeo en el que la cantante parecía negarle un perreo al puertorriqueño sobre el escenario. Los usuarios de las redes destacaron la aparente incomodidad de la artista, que recuerda ahora que se apartó para evitar especulaciones de noviazgo.

"Yo no veo nada de malo en un perreo, no veo que tenga que significar más que pasarlo bien y expresarte bailando. Soy la primera que defiende eso, pero sé cómo es la prensa y no quería que surgiera una polémica. Si yo me hubiera pegado demasiado, al día siguiente todo el mundo estaría hablando de la nueva novia de Rauw Alejandro y no quería eso. No quería estar en ese follón que no es el mío", afirma.

El encuentro con los reyes de España y su error de protocolo

En septiembre, los reyes de España le entregaron el Premio Talento Joven de La Vanguardia, un reconocimiento por "por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino".

De su encuentro con Felipe VI y Letizia se comentaron muchas cosas, ya que chocó mucho la diferencia generacional y estilística entre ellos. La de Barcelona eligió un vestido plateado con transparencias, algo que despertó la curiosidad y las miradas de la reina. Además, los medios destacaron que a la hora de recoger el galardón, la cantante saludó primero a Letizia, saltándose el protocolo. Fue un error, pero tiene una explicación.

"Lo hice porque había hablado muchísimo rato con ella y me salió solo. Él fue muy amable también, los dos. Es que me trataron de lujo, fueron muy agradables y muy respetuosos. De hecho pensé: “Qué reyes más guays, más progres y más abiertos de mente tenemos", desvela.