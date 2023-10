J Balvin responde a "la pulla" de Bad Bunny en su canción 'THUNDER Y LIGHTNING'

J Balvin no se ha quedado callado después del dardo de Bad Bunny en su tema con Eladio Carrión en su nuevo disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana. La reacción del colombiano no la esperaba nadie.

Bad Bunnyacaba de sacar su álbum sorpresa Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Lejos de recibir grandes elogios, sus seguidores se han quedado un poco perplejos por los dardos del conejo malo a Karol G, Shakira y J Balvin.

El artista colombiano ha sido el únio de los tres que ha respondido a estas pullas de Benito a través de un directo de Instagram, que hace mención a Balvin en su tema conEladio CarriónTHUNDER Y LIGHTNING, donde deja leer entre líneas que su amistad deja un poco que desear.

Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin

Ustede' me han visto, to's mis temas están charting

Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'

Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin

"Nos apoyamos mutuamente, hicimos historia, creamos una historia nueva creo yo... no entiendo pero el que yo conozco parce es una buena persona, o sea que realmente a mi me tiene eso como extrañado a la vuelta", ha comenzado expresando el intérprete de Colores.

"Pero finalmente le deseo lo mejor, yo creo que mas que buen artista, porque siempre pilla que se mantiene un talento brutal, ya mucho antes parse se sabia que iba a ser grande o sea que igual la vuelta no tiene que ver", ha elogiado al artista que acaba de meterse con el en uno de sus temas.

"Ese man de ser buen artista, pero es muy buena persona por lo menos que yo conozco, me extraña mucho la vuelta", ha vuelto ha repetir, extrañado con la situación.

Los internautas han señalado por el lenguaje no verbal del artista, que el verso que le ha dedicado Bad Bunny en su canción no le ha sentado nada bien:

"Me ha dado lástima, macho. Y eso que J Balvin no es santo de mi devoción. Se le ve realmente mal", "La verdad que no tiene sentido la que está pillando J Balvin por parte de todos los del género, en el fondo no parece malo.", comentaban algunos, mientras que otros pensaban que tal ve la relación del puertorriqueño con Residentetenía algo que ver en esto:"Independientemente de cómo sea J Balvin en su vida personal, tenéis que entender que Bad Bunny es amigo de Residente, y capaz que Residente le ha contado mierda de él o lo que sea".

J Balvin y Bad Bunny han participado juntos en canciones como One Day de Tainy, y cuentan con un álbum colaborativo Oasis, que tiene temas míticos de la industria urbana como Que pretendes y La Canción.

Además, desde los incios de sus carreras ambos se apoyaror y se mostraron como referentes del otro.