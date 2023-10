Shakira, J Balvin o Karol G: todas las referencias de Bad Bunny en su nuevo disco 'nadie sabe lo que va a pasar mañana'

Parece que es lo único que puede hacer. Arrasar. Este viernes 13 de octubre Bad Bunny ha vuelto a implosionar en el industria musical, después de prometer que este año se tomaría un descanso, con Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, su nuevo y quinto álbum de estudio cuyo lanzamiento anunció por sorpresa esta misma semana.

El cantante ha lanzado un disco, encabezado por su canción más intimistaNADIE SABE, una nueva oda a su historia más personal que recuerda a la del también puertorriqueño Residente, que después de 20 años de rap y denuncia se desnudó por completo en su tema René.

22 canciones que llegan después de solo un año desde su anterior disco Un Verano Sin Ti en las que el conejo malo ha vuelto a hacer gala de su descaro y libertad a la hora de hacer la música que él quiere. Un álbum que destaca por la cantidad de referencias a artistas de su generación, a su vida personal y a un estilo musical que evoca viejos tiempos. El origen. En resumen, el trap.

Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Young Miko, Feid... Han sido los nombres elegidos para aparecer en la nueva obra de Benito. Artistas que han entonado con él alguna que otra dedicatoria o mensaje a cantantes como J Balvin, Karol G o un guiño a la mismísima Shakira. Te contamos todos ellos y en qué canción se menciona cada uno.

Gabriela Berlingeri - ACHO PR

Su historia es una incógnita. Aunque la pareja nunca confirmó su relación, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron vinculados sentimentalmente en 2017 y tres años después hicieron su primera aparición juntos en una alfombra roja, según People. Después de simular su boda en el videoclip de Titi me preguntó", en marzo de 2023 las cámaras mostraron al cantante besándose con Kendall Jenner y Berlingeri borró todas las fotos de su perfil de Instagram en las que aparecía junto a él.

Ahora, Bad Bunny saca su nombre a relucir en ACHO PR para dar las gracias a Dios por ponerla en su camino.

Que prefiero cantar gratis en la Loiza que en Coachella

Gracia' a Dios cumplí to' lo que soñé en la escuela

Gracia' Dios por poner en mi camino

A Jan, a Noah y a Gabriela, ey

BAD BUNNY - ACHO PR

J Balvin - THUNDER Y LIGHTNING

Bad Bunny repite con Eladio Carrión después de Coco Chanel para darle voz a THUNDER Y LIGHTNING. La aparición en ella del nombre del cantante colombiano ha levantado el debate inmediatamente en redes sociales sobre si es una referencia inofensiva o Benito, después de mostrarse amigable e inspirado públicamente con el trabajo de J Balvin, está atacando al reguetonero. Juzguen ustedes mismos:

Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin

Ustede' me han visto, to's mis temas están charting

Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'

Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin

BAD BUNNY - THUNDER Y LIGHTNING

Karol G - VUELVE CANDY B

Es evidente que en todo el universo musical, y sobre todo en lo que a música urbana se refiere, se conoce a Karol G como La Bichota oficial. Pues bien, Bad Bunny ha tenido a bien seguir con las referencias a cantantes colombianos y en su tema VUELVE CANDY B ha querido aclarar algo: las verdaderas bichotas son de Puerto Rico. ¿Otro beef?

Ey, vengo de PR, de donde son las verdaderas bichota'

Qué casualidad, los que se hacen más calle, siempre salen chota'

Cabrone' que critican mi vida y no viajan más que mi mascota (Brr), eh-eh

BAD BUNNY - VUELVE CANDY B

Shakira - LOS PITS

Es imposible obviar que este 2023 ha estado fuertemente marcado por el fenómeno musical que inauguró el año; la sesión de Shakira y el productor argentino del momento, Bizarrap, una tiradera a su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, que ha dado la vuelta al mundo y ha hecho historia ganando cuatro títulos Récord Guinness.

En uno de sus versos más reivindicativos y compartidos, la colombiana (sí, otra colombiana) cantaba Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, una frase casi idéntica a la que canta el conejo malo en LOS PITS.

Tengo el mundo entero encima, ya me duele la lumbar

Pero la luz que me guía no me para de alumbrar

Bad Bunny en la cima, se tienen que acostumbrar, jeje

Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar

BAD BUNNY - LOS PITS

Kendall Jenner - FINA

La modelo estadounidense le ha robado el corazón al puertorriqueño. Es un hecho. En este tema con la también boricua Young Miko, Bunny canta a "su amor" y a la bisexualidad en una canción explícita y muy sexual.

Cuando saltó la noticia de su relación hace unos meses, los seguidores no paraban de preguntarse en cual de los dos idiomas —castellano o inglés— es la forma en la que se comunican, una cuestión sobre la que incluso le han preguntado en entrevistas. Bad Bunny ha querido contestar a todos ellos con una clara respuesta en su canción FINA donde, además, también hace una mención a Caillou, el famoso personaje de dibujos animados.

Me gustan las suciería', baby, how about you?

Tengo el bicho afeitao y cabezón como Caillou

Besitos en el cuello, besitos en el toto

No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco

[...]

Se preguntan cómo nos comunicamos

Ey, mejor ni les contamos

Dile que de una conectamos

Je y que chingando nos matamo'

BAD BUNNY - FINA

