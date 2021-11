Beatriz Luengo: dos bodas, dos hijos, 16 años con Yotuel Romero y muchas canciones para otros

Beatriz Luengo es una de esas estrellas que lleva toda la vida delante de las cámaras. La cantante de 39 años empezó con 11 formando parte del El circo de Rita y Miliki, y con 12 firmó su primer contrato con una discográfica, aunque nunca llegó a publicar ese álbum.

En todo este tiempo su carrera ha sido intensa e imparable. Cuando fichó por Un pasó adelante y UPA dance (2001-2004), ya había salido en la película Pasión adolescente dirigida por Joaquín Llamas, y en capítulos de series como El comisario, Periodistas, Policías o Robles Investigador.

Yotuel, su novio en UPA y ahora marido

Un paso adelante fue la serie que catapultó a Beatriz Luengo y también donde encontró el amor. En el set de rodaje empezó su realización con su compañero, el cantante y bailarín cubano Yotuel Romero.

"Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, y ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba. Todos alrededor pensaban lo contrario (...) Cuando llegué a su vida, él había navegado miles de puertos (tenía 30 años) y yo, en cambio, apenas había terminado de pintar mi barco. Él era increíblemente seguro de sí mismo, yo tenía miedo hasta de existir (...) Creo que mi mayor suerte fue entregarme así a alguien tan maravilloso, que no aprovechó mi entrega para hacerme pequeña, sino que agarró mi corazón con las palmas abiertas y lo masajeó hasta descontracturarlo, en un proceso de rehabilitación muscular. Sus abrazos fueron bálsamo con propiedades de ibuprofeno", escribió la actriz y cantante en Facebook.

Su primer encuentro (y el flechazo) fue en la mesa de café. “Me pediste azúcar para el café ☕ 🙏🏾 Ese mismo día dejé todo mi azúcar a tu lado 😘 Beatriz Luengo, gracias por dejarme entrar en tu vida 🙏🏾💃🏻🕺🏾👶🏽👦🏽", publicó el artista a principios de octubre.

La pareja lleva junta desde entonces y eso se traduce en 16 años. En 2008 decidieron pasar por el altar de Las Vegas y en 2022 volverán a casarse cuando celebren 17 años juntos.

"[La primera boda] Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto", contó la artista sobre este enlace en el que estuvo presente Pau Donés, con quien acabaron cantando La Flaca.

La próxima boda de Beatriz y Yotuel

La segunda boda de Beatriz y Yotuel será en 2022, aunque todavía no hay día concreto.

Yotuel se lo propuso el 3 de septiembre de 2021 en Instagram y ella respondió con un "¡cada día!". Una semana después, la cantante lo reconfirmó en una entrevista con El Mundo asegurando que pasará por el altar "de blanco, con flores" en una ceremonia que será una mezcla entre la religión de Yotuel y la suya.

"Ahora que tenemos dos niños hemos pensado que sería bonito. Me parece una buena manera de casarse. No me quiero casar con mascarilla. Así no se puede besar al novio", aseguró.

Los dos hijos (+1) de Beatriz Luengo

Beatriz hablaba en la entrevista de su dos hijos: D’Angelo y Zoe.

El primero nació en 2015 y la segunda, en 2021. El nombre de Zoe es en recuerdo a la madre del artista cubano.

El tercer hijo de la pareja es Yotuelito. En realidad es hijo solo de Yotuel, fruto de una relación anterior. Nació en 2000 y mantiene una buena relación con sus hermanos.

Dónde viven Beatriz Luengo y Yotuel

Beatriz Luengo nació en Parla, en Madrid, pero hace tiempo que dejó España. También Yotuel dejó hace mucho su Cuba natal.

Yotuel tuvo que abandonar el país con 18 años y conoció lo que es vivir en la calle. Aunque hoy triunfa, sus inicios no fueron nada fáciles. Él mismo contó que hubo un momento en que entraba en el McDonald's a esperar que se quedara una bandeja con sobras para cogerla y que dormía en el metro en París. Todo cambió cuando llegó a España y fundó con otros compañeros el grupo Orishas.

"La relación con mi país ahora mismo en nefasta, me acusan de terrorista y de dañar al pueblo cubano. Yo no puedo volver a Cuba, me detendrían. Lo que ocurre en Cuba es que el pensar diferente es un delito y las personas que piensan diferente se consideran héroes. No somos héroes", decía este verano Yotuel al hablar de su país.

Ahora su casa (la de la pareja) está en Miami, aunque se reparten el tiempo entre la ciudad estadounidense y Madrid.

Las composiciones de Beatriz Luengo para otros artistas

Además de cantante y bailarina, Beatriz Luengo también compone para otros artistas. Ha escrito para artistas como Ricky Martin o Christina. Estas son algunos de sus temas más conocidos:

'La mordidita', de Ricky Martin

'Madre tierra', de Chayanne

'Ex de verdad', de Ha*Ash

'La vida es un vals', de Diego Torres

¿Qué es chanteíto?

Beatriz Luengo suena ahora en las radios gracias a Chanteíto Pa' Un Ex, una canción en la que canta con Darrell y en la que participa Paquita la del Barrio.

La pregunta al escuchar este tema es inevitable: ¿qué es un chanteíto?

Chanteíto es el diminutivo de chanteo, y se llama chanteo a cuando un cantautor expresa su lírica como si estuviera hablando rápido y al ritmo de la música. Beatriz Luengo lo explicó así en Cuerpos especiales: "En la composición le llamamos chanteito a cuando dejas un verso para un rap melódico, le decimos 'ahí va un hueco para el chanteito".