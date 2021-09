Beatriz Luengo: "El sarcasmo hay que sacarlo, el sarcasmo cura emociones"

Beatriz Luengo tiene nueva canción: Chanteito Pa' un Ex, un tema que ha lanzado este viernes y ha presentado en Cuerpos especiales. La primera pregunta de Eva Soriano e Iggy Rubín ha sido la misma que te estás haciendo tú al escuchar el título: "¿Qué es un chanteito?".

"En la composición le llamamos chanteito a cuando dejas un verso para un rap melódico, le decimos 'ahí va un hueco para el chanteito'. Antes el rap era más hablado, menos melódico, ahora es como una fusión entre el pop y el urbano que genera este rap cantado que tiene su propio nombre: chanteíto", ha explicado Luengo, quien cuenta en esta canción con un referente: Paquita la del Barrio, famosa por el tema Rata de dos patas y que Luengo insiste es superactual. "Escuchas cualquier canción de reguetón y luego pones 'rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, cuánto daño me has hecho' y dices, ¡es que Paquita está en 2050!".

Basada en hechos reales

La canción es una canción de desamor, y el desamor no parece una palabra que exista en el diccionario de la cantante. Beatriz Luengo y Yotuel Romero llevan juntos desde que coincidieron en Un paso adelante, allá por 2003.

¿En qué se basa entonces?, han querido saber Eva e Iggy. "Es una serenata hijaputesca. Pensé que la gente se canta serenatas para pedirse matrimonios y pensé estaría genial tener una serenata para ir a tu ex y decirle: 'Mira lo que me has hecho".

"Está basada en una historia real", ha revelado Luengo, que asegura que ella empatiza mucho con el dolor de los demás.

Esta historia es la historia de un amigo. "Mi amigo se iba a casar y dos semanas antes su novio le fue infiel", ha contado sobre el caso que inspira Chanteito Pa' un Ex. "Me dolió y nos pasamos toda la tarde cantando. Paquita la del Barrio nos curó las penas y dije el sarcasmo hay que sacarlo, el sarcasmo cura todo".

"¡Y sin encima le puedes hacer una serenata bajo el balcón y decirle: me has hecho una mierda, pero la mierda eres tú", ha añadido sobre lo que es incluso mejor.

"Me gusta contestar canciones urbanas"

Beatriz Luengo ha llegado al estudio el mismo día en que sacó Chanteito Pa' un Ex y una semana después de lanzar Rakata Remix, en la que colaboran nueve artistas. "No pensaba que era tan larga hasta que mi madre me dio una superidea y me dijo: 'Fíjate la promoción que se me ocurre. Récord Guinness de más artistas en una canción'. Pensé, si mi madre piensa eso...", ha contado Luengo entre risas sobre este éxito reciente.

Otros de sus últimos éxitos son las versiones que ha hecho de algunas canciones de Maluma, como Sobrio o Hawai.

"Me gusta mucho contestar a las canciones urbanas", ha dicho la artista sobre estas versiones que se convirtieron en éxitos virales. No es un ataque a Maluma, ha asegurado Luengo, a la que le gusta "ponerse en el otro lado y contestar": "Yo soy un Pimpinela con patas, versión 2021, de todos los urbanos que están ahora en el mercado".

Tras esta broma, Luengo se puso seria: "Creo que el debate es muy necesario, más que nada porque como sociedad crecemos con los debates. La propia democracia es un debate en sí. Hawai fue un ejercicio muy guay se hizo viral la canción. La canción no tiene ninguna palabra que suene raro pero el trasfondo me parecía interesante de responder porque dice: 'Eres mía porque yo llegué primero', como si nos pudieran poner un collar".

Beatriz Luengo y su experiencia en 'Tu cara me suena'

La visita de Beatriz Luengo vino con pregunta obligada de Eva Soriano: consejos para Tu cara me suena.

La cantante, que terminó cuarta, le puso el miedo en el cuerpo al contarle lo que le dijo Falete. "Un mes antes de ir me dijo: 'Te voy a decir una cosa, cuando escucho la musiquita que suena en el ascensor de Tu cara me suena, me da ansiedad desde que fui al programa y dije '¡Qué exagerado!'. Y me está pasando... Y fíjate lo que te digo: te va a pasar", le advirtió Luengo, que también le dijo que tras su paso por el programa los karaokes ya no son lo mismo: "Tienes la cosa de que lo quieres cantar como si fuera persona la otra persona".

El programa terminó con Beatriz Luengo cantando en directo, primero imitando a Isabel Pantoja y luego interpretando Chanteito Pa' un Ex con un guiño a Europa FM para evidencia que no estaba haciendo playback. Y eso que Celine Dion dice que antes de las 12 de la mañana no se puede cantar...

Así suena 'Chanteito Pa' un Ex'