Las bebidas más indómitas del rock

Queen se suman así (en realidad ya tenían su propio vino desde hace tiempo) a otras bandas y solistas, principalmente relacionados con el rock, que cuentan con sus cervezas, sus vinos o sus whiskies, tales como [[LINK:SECCION|||1003644|||AC/DC]], Iron Maiden, Motörhead, Kiss, Loquillo o Bunbury.

Se trata de brebajes musicales a priori destinados solo a los paladares más fanáticos y coleccionistas, aunque perfectamente podrían compartir espacio en el supermercado de tu barrio con las marcas blancas más anodinas e insípidas. Y lo comparten, de hecho.

Por si estás cansado de sorber siempre lo mismo, a continuación repasamos algunas de las bebidas (todas ellas con graduación alcohólica, que para eso somos creadores espirituosos) con más sabor a rock. Porque sí, porque el rock sabe a algo, eso ya lo tenemos todos claro.

QUEEN

"A Freddie le encantaba el vodka y solía llevar con él en las giras un enfriador de hielo seco repleto de esta bebida. Killer Queen es el tributo perfecto para él, y sabemos que le habría encantado esta bebida con este nombre", ha explicado Brian May sobre su nuevo potingue, del que tienes todos los detalles en www.killerqueenvodka.com.

BUNBURY

Con motivo de su última gira española del pasado mes de junio, Cervezas Ambar lanzó una edición limitada de la cerveza 'PaloSanto', que los fans pudieron conseguir en los conciertos. Un fetiche refrescante como pocos.

STATUS QUO

Los longevos rockeros británicos presentaron en febrero su propio mejunje, dicho esto con todo el respeto para Wychwood Brewery, que es la encargada de elaborar esta cerveza llamada 'Piledriver', como el álbum que la rockera formación editó allá por 1972. Tiene 4,3 grados de alcohol y cierto sabor afrutado.

MOGWAI

La formación escocesa ha lanzado su propio whisky a través de la Good Spirits Co. Estamos ante un exclusivo líquido Glenallachie de nueve años, llamado RockAct81w y facturado en edición limitada a 324 unidades.

SUPERFURRY ANIMALS

De Escocia pasamos a Gales para degustar la birra Fuzzy, cortesía de la Celt Experience Brewery en alianza con Superfurry Animals, cuyo álbum de debut en 1996 se tituló precisamente 'Fuzzy Logic'. Una "salvaje y psicodélica cerveza galesa" con 8,5 grados de alcohol. No está nada mal.

MAXÏMO PARK

Para celebrar la edición de su más reciente álbum ('Too Much Information'), nada mejor que celebrarlo brindando con una Maximo Brown Ale, una variación propia de la cerveza Newcastle Brown Ale, elaborada por Mordue Brewery con 5 grados de alcohol.

MASTODON

Los metaleros Mastodon también tienen su propia birra, con 8,3 grados de alcohol, producida por Signature Brew en el Reino Unido y llamada Black Tongue. Con que sea la mitad de bruta que la canción de la que toma el nombre nos damos por satisfechos. Pero con menos no.

SEPULTURA

"Refrescante e ideal para el verano brasileño. La cerveza es una Weizen, la escuela alemana de cerveza. tiene un aroma y sabor a plátano y clavo provenientes de una cepa especial de levadura que produce las sustancias químicas que conducen a estas percepciones. Armoniza con mariscos, comida japonesa, tailandesa, quesos poco madurados como mozzarella de búfala y caciocavallo y, por supuesto, armoniza con una buena dosis de rock". Esto es lo que dice el comunicado con el que se anunció en su momento la Sepultura Weiss. Un potingue extremo.

IRON MAIDEN

La pequeña cervecera británica Robinsons, de gestión familiar y con una larga tradición, es la encargada de elaborar la cerveza de Iron Maiden, llamada Trooper, como el exitoso single de 1983 que sigue siendo uno de los momentos álgidos de cada concierto. "Soy fan de la cerveza tradicional inglesa", seguró al presentarla el vocalista Bruce Dickinson.

AC/DC

"Si quieres rockear duro, necesitas la cerveza adecuada. Esta es la cerveza de los verdaderos rockeros". Así se coló en nuestras vidas esta pócima de alto voltaje avalada con el nombre de la mítica formación australiana, que "se enciende en la lengua como una tonelada de TNT". Con tal promoción, ganas de probarla entran. Por cierto que AC/DC también tienen su propio vino.

HÉROES DEL SILENCIO

Con motivo de la gira de reunión que la banda española protagonizó en 2007, la cerveza Ambar lanzó una 'Promoción de Leyenda', consistente en un pack de seis botellines de cerveza Ambar 1900 con las portadas de los discos del grupo liderado por Bunbury. Recordemos también que un tiempo después, otra popular banda nacida en Zaragoza, Amaral, disfrutó de un honor similar.

MOTÖRHEAD

Sin duda los que se llevan la palma en esto de las bebidas rockeras son Motörhead, como no podría ser de otro modo conociendo los antecedentes de su líder Lemmy Kilmister (ahora pagando tanto exceso con multitud de achaques). Y es que en la web www.motorhead-drinks-shop.com se puede adquirir cerveza (Bastards Lager), vodka y diferentes tipos de vinos customizados por Motörhead. Rockeros listos ellos.

KISS

Auténticos linces del merchandising, Kiss tampoco se quedan atrás en estos de los líquidos patrocinados. De hecho, también tienen su propia web, www.kissrockdrinks.com, en la que se pueden comprar cervezas y vinos varios. 'The hottest drinks in the world', aseguran, y no seremos nosotros quienes les llevemos la contraria. Nosotros en realidad lo que ansiamos es probar todas las birras de este reportaje. ¡Una detrás de otra!

LOQUILLO

'Neo, un vino soñado y cantado por Loquillo'. Esa es la carta de presentación de este caldo elaborado por el artista junto a Javier Ajenjo, bodeguero y alma mater del Festival Sonorama. Un Ribera de Duero cosecha de 2012, obtenido de viñedos de más de sesenta años de La Horra, a través de una vendimia realizada manualmente en cajas de 16 kilogramos. Aunque en un primer momento sólo podía adquirise a través de Carlota Wine Shop (en la calle Libertad 26 de Madrid), ahora también está disponible en el 99% Burger Bar (calle Joan Güell 207 de Barcelona).

ARIEL ROT

Desde el pasado mes de junio, Ariel Rot cuenta con su propio vino gracias a su unión con la bodega Los Pinos, de la denominación de origen Valencia. Se trata de un tinto joven de la cosecha de 2013 llamado como su más reciente disco, 'La Huesuda', con un precio recomendado de 13 euros.