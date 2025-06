Melani García detalla cómo le ha ido la PAU en mitad de 'Tu cara me suena' y adelanta si iría a Eurovisión

Melani García es una de las concursantes favoritas de Tu cara me suena 12. Sus interpretaciones de artistas como Céline Dion, Beyoncé y Chappell Roan no han tardado en hacerse virales, gracias al talento de la joven de 17 años.

Pero hay que tener en cuenta que la concursante más joven que ha pasado por el concurso presentado por Manel Fuentes estaba complementando los duros ensayos para el programa con terminar el curso de Segundo de Bachillerato y estudiar para la PAU (antigua selectividad). Y por ello, tras terminar los duros exámenes, ha ido a Y ahora Sonsoles para hablar de todo lo que está viviendo.

La que fuera representante de España en Eurovisión Junior ha compartido su alivio por terminar los estudios: "Estuve estudiando muchísimo, compaginándolo con Tu cara me suena, pero ya está. Yo creo que me ha ido bien, ahora a esperar las notas". "Salí de los exámenes con buena impresión", ha insistido Melani en el programa vespertino.

La PAU provocó la cancelación de las grabaciones de Tu cara me suena durante una semana, y la concursante ha expresado que eso ha supuesto una alegría para el resto de participantes, como Bertín Osborne o Ana Guerra: "Mis compañeros estaban contentos porque ha sido una semana sin ensayar y podían descansar".

Su rutina entre el instituto y Tu cara me suena

Sonsoles Ónega la ha felicitado entonces por haber conseguido compaginar y superar con creces dos ámbitos tan complicados, y Melani ha compartido su rutina: "Yo soy de Valencia y salía del instituto justo a penúltima hora, iba allí [Barcelona], llegaba a mi casa a las 4:30 de la mañana. Me levantaba ese día a las 8:00 horas para ir al instituto... Los miércoles siempre estaba muerta de cansancio. En Tu cara me suena hay parones a veces y yo me llevaba la mochila para ir adelantando deberes y estudiando, aprovechando el tiempo".

Para la valenciana es importante priorizar los estudios, aunque está muy agradecida de que "cantar ahora" sea su trabajo. Asimismo ha contado, entre risas, que la reconocieron en los exámenes de la PAU: "Venían niñas de otros centros y me reconocían. Hasta profesoras que se sacaban fotos conmigo".

Entre ganar Tu cara me suena y sacar "notazas" en la PAU, Melani ha escogido lo segundo, pero eso no quita que se esfuerza en aprenderse todos los detalles de cada artista para recrearlos a la perfección".

Melani García comparte si iría a Eurovisión

La joven representó a España en Eurovisión Junior en 2019 con el tema Marte, quedando en tercera posición.

Para ella fue una experiencia inolvidable, y ensalza del festival la ilusión, algo que ha halagado de la participación de Melody este 2024 con Esa Diva.

Y es que el nombre de Melani García, ahora más por el talento que está dejando ver en Tu cara me suena, es uno de los más valoradores en redes sociales para que ir a Eurovisión. Y la joven lo tiene claro: "A mí me encantaría, pero me gustaría encontrar una canción con mi toque, con algunos agudos... Per no con prisa, porque le tengo mucho respeto al festival"