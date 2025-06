Qué le ha pasado a Ana Guerra en el cuello: la lesión provocada durante 'Tu cara me suena'

Los concursantes de Tu cara me suena 12 están dando su mejor versión para regalar al público cada semana unas horas de entretenimiento musical. Tanto es así, que Melani está compitiendo a pesar de enfrentarse este año al examen de selectividad, mientras Ana Guerra ha decidido seguir adelante con su actuación en la Gala 9 a pesar de una lesión en el cuello.

La cantante llega al escenario del programa de Antena 3 con un collarín, presente durante toda su imitación de Dua Lipa con Houdini. Precisamente, el incidente que le provocó la lesión tuvo lugar durante sus ensayos para Tu cara me suena, tal y como ella misma explicó el pasado 9 de mayo en Espejo público.

"Voy un poco como Robocop"

"Tengo un número de baile, que ya lo veréis en Tu cara me suena, y ayer me hice un poco de daño. De hecho, iré a que me vean ahora por si acaso tengo algo importante. Voy un poco como Robocop", dijo Ana Guerra, que acudió al programa de Susanna Griso para promocionar la quinta gala del concurso.

En otro momento, la presentadora de Espejo público desveló que la artista había sufrido un latigazo cervical: "Me está dando una cosilla verte, te lo digo de verdad. No sé si os habéis dado cuenta, pero es Robocop. No puede girarse, está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Presentar tu sección en Tu cara me suena con lo mal que estás es algo que no puedo dejar de agradecerte porque cualquier otra estaría en el hospital, que es donde te vas a ir inmediatamente".

Por su parte, Ana Guerra respondió a Susanna Griso poniendo en valor su compromiso con el trabajo: "Siempre tengo la frase de 'show must go on'. Si tuviera que dar un concierto esta noche, te juro que lo daría, aunque me tuviera que pasar el concierto sentada en una silla. Todas en nuestras circunstancias somos igual de trabajadoras", destacó la concursante de Tu cara me suena 12.