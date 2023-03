Becky G revela en los premios Billboard cómo será su boda con Sebastian Lletget

A principios de diciembre de 2022, Becky G anunció en redes que se casaba con Sebastian Lletget, un futbolista argentino con el que sale desde 2016. En la gala de los Billboard Women in Music Awards , la cantante ha revelado varios detalles imprescindibles que no pueden faltar en su boda.

Becky G se encuentra más que preparada para pasar por el altar y darse el 'sí, quiero' con Sebastian Lletget, el futbolista argentino con el que está saliendo desde 2016. En diciembre de 2022, la cantante anunció en sus redes sociales que se habían comprometido y desde ese momento se les ha visto muy felices y fardando de su anillo.

La artista ha sido una de las galardonadas en los Billboard Women in Music Awards y en la alfombra roja fue preguntada por su exitosa carrera, aunque la prensa también ha querido saber cómo se está preparando el enlace con su futuro marido. Ella se ha pronunciado a los micrófonos de ET y ha revelado que no tienen prisa en poner fecha porque ahora mismo se encuentran los dos muy ocupados.

"Este es un año muy ocupado en mi agenda. Y mi chico está en temporada, oficialmente, así que estamos enfocados, en modo carrera, apoyándonos mutuamente", ha detallado la intérprete de Shower.

De hecho, ha reconocido que quiere disfrutar al máximo de su etapa como 'chica comprometida' antes de casarse. "Me hizo la gran pregunta y realmente no lo esperaba, todos decían: '¡Sabías que esto vendría!' Yo estaba como, '¡Lo juro por Dios, no tenía idea!' Así que todavía estoy como en esa nube nueve de todo".

Pero aunque no haya fecha todavía de boda, Becky G sí ha desvelado algunos de los detalles imprescindibles que no pueden faltar en esta ceremonia.

"A los dos nos encantan los mariachi. Lo cual es gracioso, porque él es argentino y no necesariamente creció escuchando música mexicana original, como el mariachi. ¡Pero a él le encanta! Realmente le encanta. Es un mexicano honorario, seguro", ha dicho entre risas a las cámaras.

Más allá de la música, también tienen claro la comida que van a servir en el banquete, que será un asado, y quién no puede faltar, que son sus respectivas familias.

El discurso de Becky G en los premios Billboard

Becky G se llevó en esta gala el premio Impact y fue su buena amiga, la actriz Dove Cameron, la que se lo entregó. Cuando se subió, comenzó su discurso rindiendo homenaje a la cultura latina: "Cada vez que me veo en esta situación, siempre me viene a la cabeza la misma frase '¿dónde está mi gente latina?'".

"Estoy muy emocionada porque mañana es mi cumpleaños y no puedo dejar de pensar que es una especie de señal rara de Dios que me dice que estoy justo donde debería estar", ha reflexionado entre lágrimas.

Durante tres minutos, la artista ha reivindicado sus raíces latinas y ha recordado sus humildes inicios: "Habré ganado el premio Impact pero la impactada soy yo, sobre todo porque hace 15 años grabé la cover Becky from the block y en ella hablaba de mis orígenes. No prometí que nunca dejaría de donde vengo, sino que esté donde esté llevaré esos recuerdos".

Becky G ha defendido siempre la importancia de recordar tus inicios y cultura, especialmente para una persona que ha sufrido tanto como ella. En la mayoría de sus intervenciones, la cantante suele tener detalles con su gente latina.