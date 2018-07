Beyoncé admite que hizo playback durante la investidura de Obama

El bombazo informativo lo hizo saltar un funcionario del acto, pero hasta ahora la propia afectada por la polémica no se había pronunciado al respecto. Finalmente, la presión mediática ha podido con ella y Beyoncé se ha visto obligada a admitir que hizó playback.

Su confesión se produjo durante la rueda de prensa de presentación del próximo evento de la Superbowl. Tras la pregunta de un periodista, la cantante admitió haber grabado el himno.

"Soy una perfeccionista. Y una cosa típica de mí: practico hasta que me sangran los pies. No tuve tiempo de ensayar con la orquesta. Era un espectáculo en directo. Debido al tiempo, al retraso, a una prueba de sonido adecuada... no me encontraba cómoda cantando en directo", declaró.

Sin embargo, Beyoncé quiso demostrar por qué es una de las grandes voces del momento y se animó a cantar a capella el tema The Star Spangled Banner.

Para poder volver a disfrutar del gran chorro de voz de Beyoncé -esta vez en riguroso directo- no tendremos que esperar demasiado, ya que el próximo domingo se celebrará la XLVII edición de la Superbowl, la final del torneo de fútbol americano, y allí Beyoncé promete ofrecer una de las actuaciones más especiales y llamativas de su carrera musical.

He aquí un pequeño adelanto de lo que nos espera el domingo: