Billie Eilish revela que pasó el coronavirus: "Si no estuviese vacunada, habría muerto"

Billie Eilish pasó el coronavirus en agosto. La cantante, que el 18 de diciembre cumple 20 años, lo pasó mal. Muy mal. Así lo ha revelado en una entrevista en The Howard Stern Show, en la que ha hablado por primera vez de la enfermedad.

"Fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios, estuve enferma durante casi dos meses", contó la cantante, que cuando se enfrentó a la enfermedad ya se había vacunado y que quiere que su experiencia sirva como ejemplo de lo importante que es la vacunación.

"Quiero que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estaba mal... Cuando digo que estuve mal, lo que quiero decir es que me sentía horrible. Pero realmente, en este contexto del coronavirus, no fue tan mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando estás enfermo, te sientes jodidamente horrible", ha dicho la artista.

En la entrevista también estuvo su hermano FINNEAS, del que Eilish dijo que había estado expuesto varias veces al virus, pero nunca se contagió.

"La vacuna es increíble, también salvó a Finneas de contagiarse, salvó a mis padres, salvó a mis amigos", añadió Eilish.

"Por favor, vacúnense"

A principios de este mes, Billie Eilish animó a sus seguidores a vacunarse en una entrevista con Vanity Fair. "Por favor, vacúnese. No es sólo por ti, perra egoísta. Es por todos los que te rodean", pidió la intérprete, que durante su paso por Saturday Nigh Live este fin de semana no pudo esconder las secuelas de la enfermedad. Más de cuatro meses después, Billie Eilish sigue tosiendo.