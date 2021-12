Billie Eilish: "Sufrí pesadillas por la exposición a pornografía abusiva a los 11 años"

Billie Eilish ha revelado cómo sufrió pesadillas por haber estado expuesta a pornografía 'abusiva' desde los 11 años. Durante una entrevista con Howard Stern para la emisora de radio Sirius XM, la artista ha confesado que empezó a consumir pornografía desde muy temprana edad y que eso distorsionó su forma de entender las relaciones sexuales y el consentimiento.

La cantante de 19 años ha confesado sentirse "devastada" al recordar que cuando empezó a tener sus primeras relaciones sexuales no dijo no a cosas que no eran buenas: "Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía".

Este tema surgió en la entrevista a raíz de su canción Male Fantasy, donde relata que veía cine para adultos cuando estaba sola en casa recordando una relación pasada. "Yo era una defensora de la pornografía y pensé que cuando hablase de eso con los chicos pensarían que era realmente genial por no tener un problema con el sexo y no verlo como algo malo".

Sin embargo, Billie ha descrito que con el tiempo ha visto que estos contenidos eran "abusivos" y "violentos" y que le había "destruido el cerebro" e incluso había sufrido pesadillas. Además, destacó especialmente cómo se ven los cuerpos femeninos en este tipo de cintas: "La forma en la que se ven las vaginas es una locura. Ninguna se ve así. Los cuerpos de las mujeres no son así".

"Si no estuviese vacunada, habría muerto"

Billie Eilish también ha hablado en esta entrevista de cómo se sintió cuando se contagió de coronavirus el pasado mes de agosto: "Fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios, estuve enferma durante casi dos meses".

"Quiero que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estaba mal... Cuando digo que estuve mal, lo que quiero decir es que me sentía horrible. Pero realmente, en este contexto del coronavirus, no fue tan mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando estás enfermo, te sientes jodidamente horrible", ha confesado, incidiendo en la importancia de la vacunación.