Britney Spears tendrá un musical de princesas Disney feministas

Britney Spears se pasa a los musicales. La cantante protagonizará el musical 'One Upon a One More Time', donde se interpretará a sí misma y cantará las canciones más míticas de su repertorio, esas que todos hemos coreado en más de una ocasión. Un total de 23 temas que pondrán banda sonora a una obra con las Princesas Disney adaptadas a nuestro tiempo.

Se trata de una comedia en la que las clásicas princesas Disney abandonan su faceta ingenua y aniñada para presentarse como mujeres realistas, con sus problemas y sus objetivos vitales. El propietario del teatro donde se representará la función, James L. Nederler, ha asegurado que el espectáculo se inaugurará el 13 de noviembre.

"Cenicienta tiene una crisis existencial y una pandilla de princesas famosas. Su madrastra es la principal antagonista, y también hay un príncipe azul y un enano que nunca conocimos", ha explicado Nederlander.

Así, todo apunta a que la obra será tan hilarante como fantasiosa, donde los discursos feministas y la música de Britney Spears lo convertirán en un espectáculo que ningún fan de Spears

debe perderse. ¿Te apetece un viajecito a Nueva York?

"Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que recrea un mundo tan mágico lleno de personajes en los que crecí, y a quienes amo y adoro. Es un sueño hecho realidad!", decía la cantante en un comunicado.