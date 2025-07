La historia de amor entre Aitana y Plex: de coincidir en Japón a bailar 'Las Babys'

Aitana y Plex se han convertido en una de las parejas de moda surgidas este 2025. La cantante y el streamer, aunque son discretos con su romance, ya han sido pillados juntos en numerosas ocasiones, y ambos se apoyan en sus respectivas carreras, por lo que aparecen juntos en público en esos momentos.

Los jóvenes disfrutan de su amor incipiente en cualquier parte. Un amor que surgió en marzo, nada menos en que en Japón. Desde entonces, la pareja ha sido vista en República Dominicana, Madrid, Ibiza y Barcelona.

Una coincidencia en Japón

YoSoyPlex estaba dando su tercera Vuelta al Mundo como creador de contenido y Aitana estaba trabajando con Universal Music Japan cuando ambos coincidieron en el país asiático. Allí los rumores se desataron cuando la intérprete de 24 rosas apareció en uno de los vídeos de Daniel Alonso, publicado en marzo de este año.

Según describieron, los dos españoles se encontraron por casualidad en Akihabara, el barrio japonés conocido por ser un paraíso otaku, y decidieron pasar unas horas juntos y grabarse mientras intentan capturar peluches en tiendas de anime, se sacan fotos en un fotomatón o comiendo Kobe, "la mejor carne del mundo", en un restaurante.

Al final del vídeo, Aitana, YoSoyPlex y sus respectivos compañeros de viaje salieron de fiesta a un club de la ciudad.

De Japón a República Dominicana

Los rumores de romance no tardaron en llegar, y se perpetuaron cuando Aitana y Plex volvieron a ser vistos juntos en República Dominicana. En este caso, Aitana saltó al otro lado del charco con sus amigas de vacaciones y para grabar el videoclip de 6 de febrero, mientras que Plex continuaba con su hazaña.

Aunque esta vez no posaron juntos, varias fotografías los captaron en el mismo lugar. En una de ellas se podía ver a Aitana junto a sus amigas en un primer plano con una cascada detrás, mientras que el influencer disfrutaba del agua de su alrededor en un plano más alejado.

Un nuevo clip viral juntos

Posteriormente, el creador de contenido se encontraba en Nueva York grabando contenidos para sus canales en plataforma. Allí, el vídeo de YoSoyPlex terminó con la aparición sorpresa de Aitana en la habitación de hotel.

Cita romántica en Madrid

Aunque su relación ya era un secreto a voces, en junio la cámara pilló a la cantante y al streamer disfrutando de su compañía en Madrid. Los jóvenes fueron pillados cenando juntos en un restaurante cubano del barrio de Chueca.

En las fotografías él aparece dándole besos, mientras la cantante sonríe, aunque aparentemente más reacia a esas muestras de cariño en público.

Juntos en el cumpleaños de Aitana

Aitana dio la bienvenida a sus 26 años con una mediática fiesta de cumpleaños en Ibiza. A esta cita tan especial no pudo faltar Plex, quien acudió a la fiesta junto a amigos.

Los protagonistas no quisieron ocultar que habían estado juntos, y Aitana compartió su primera fotografía junto a Daniel en Instagram, pero pronto se hicieron virales imágenes captadas de ambos.

Las más comentadas fueron en el karting, disfrutando de su tiempo juntos, al igual que en la playa, donde las cámaras también los captaron en actitud muy cariñosa.

Como suele ser habitual, el youtuber se pronunció sobre la celebración en su canal: "Por cierto, Aitana, muchas gracias por invitarnos a tu cumple allí. Feliz cumpleaños".

Plex, estrella entre el público del 'Metamorfosis Season'

YoSoyPlex se ha convertido en uno de los protagonistas del concierto de la catalana en el Estadi Olímpic de Barcelona con su minigira Metamorfosis Season. Allí, el joven vio a su novia desde la grada, pero también se atrevió, contra todo pronóstico, a subirse al escenario durante la actuación de Las Babys.

Pese a este gesto, la actitud del youtuber fue muy criticada, ya que no se lanzó a bailar la conocida coreografía. "No me juzguéis por mi baile, ese día falté a la clase de Educación Física. Yo no iba a salir, me liaron y la intención es lo que cuenta. Además, me muero de vergüenza siempre", dijo en su defensa.