El cariñoso apodo que utiliza Travis Kelce para llamar a Taylor Swift

Taylor Swift se convierte en analista de fútbol

Taylor Swift y Travis Kelce forman una de las parejas más entrañables. Uno de sus grandes momentos tuvo lugar este verano en Europa, durante uno de los espectáculos de la artista en Londres con su gira The Eras Tour.

El jugador de la NFL se subió al escenario de Taylor Swift por sorpresa, mientras sonaba la introducción de I Can Do It With A Broken Heart. Travis Kelce apareció vestido con esmoquin y, con una gran sonrisa en la cara, representó su papel a la perfección y demostró mucha destreza al coger a la autora de la artista entre sus brazos.

Ahora, el deportista ha desvelado nuevos detalles sobre esta aparición en Rich Eisen Show. Asegura que el espectáculo apenas estuvo preparado: "[Taylor] me puso en una posición en la que no tenía que hacer mucho para que fuera un éxito. Me puso en una parte muy cómoda del espectáculo, y yo solo estaba allí para no arruinar nada...", ha dicho.

Según el relato de Kelce, su objetivo era no tirar a la artista mientras la cogía en brazos. "Eso habría sido lo más vergonzoso que podría haber hecho. Llevarla al sofá fue la parte más difícil...", asegura en tono desenfadado.

El apodo de Travis Kelce para Taylor Swift

Tras preguntar al jugador de fútbol americano si Taylor Swift se había asegurado de que él quería subirse al escenario con ella, Kelce ha desvelado uno de los apodos que utiliza para llamar cariñosamente a la estrella del pop.

"Definitivamente, hubo ese extra, en plan: 'Espera, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?'. Pero ella fue tan divertida al respecto... Y ya sabes, siempre estoy dispuesto a divertirme en el escenario con Tay Tay", ha dicho.