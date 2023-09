César AC presenta 'Camarero': "Me he inspirado mucho en Juan Magán, me encantaría hacer una canción con él"

César AC ha tenido la consideración de llevarles a Eva Soriano e Iggy Rubín una fila de vasos de chupito para presentar su tema Camarero. Una idea fantástica sino fuese porque era lunes a las ocho y media de la mañana...

A lo que no se han podido resistir los Cuerpos Especiales es a mover las caderas al ritmo de Camarero, el single con el que ha puesto a bailar a todo el mundo este verano.

Dice que es un himno contra el drama pero sobre todo contra "los lunes por la mañana". "Aquí se viene a beber y no a llorar" es el eslongan principal de la canción.

El cantante se encuentra en el inicio de una nueva era, en la que introduce ritmos muy bailables que aunque vienen del requetón también coquetean con el electrolatino. "El requetón comercial está muy quemado. Me he inspirdo mucho en Juan Magán y quiero que la gente baile y disfrute. Empecé como fanático, es un máquina", cuenta el artista antes de recordar cómo lo conoció por primera vez cuando todavía no se dedicaba a este mundo en un concierto en Alcalá de Henares. "Iba todo cagao' para mi es un Dios", rememora el joven, que además de músico y cantante es diseñador gráfico también.

"Me encantaría hacer una canción con él, no lo hemos hablado pero ojalá se dé, acaba de sacar con Guaynna de Puerto Rico", asegura.

Aprovechando esta declaración de intenciones, la música de tensión ha invadido el estudio para mandarle una grabación directa a Juan Magán y pedirle por favor que "abra DM" y no deje en visto al "flow morado".