Christina Aguilera entra en un Starbucks e invita a todos los clientes

"Café gratis para todos". Esto es lo que escribió Christina Aguilera en uno de los característicos vasos de Starbucks para invitar a todos los clientes que se encontraban en la cafetería de Rockefeller Center disfrutando de su bebida cuando la cantante apareció en el local.

Y es que como buena diva Christina quiso sacar una sonrisas a todos los presentes en la cafetería, algo similar a lo que hizo Beyoncé cuando regaló cheques de 50 dólares en un supermercado.

Según un testigo, habían unas diez personas en el local pero cuando entró la madre de Summer Rain entraron una veintena más que ella muy amablemente atendió haciéndose fotos con ellos.

Coffee on me for the next hour! Head to 30 Rock! XoXtina ☕️ pic.twitter.com/Kakrg30biu