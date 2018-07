Christina Aguilera publica la primera foto de su hija Summer Rain

Christina Aguilera publica en las redes la primera foto de su hija Summer Rain. El segundo retoño de la cantante todavía no había sido presentado en sociedad y que mejor manera que darla a conocer como una nueva diva: "Cuidado... otra se está preparando para conquistar el mundo".

Con esta frase acompaña la foto de su pequeña en Twitter junto al hashtag #diva2 dejando claro que ella es la primera, aunque se trate de su propia hija.

Aunque no podemos verle la cara, Summer Rain nos enseña un divertido pañal con las palabras Lil' Diva bordadas en rosa dejando claro que va a dar mucho que hablar.

Watch out...another one's getting ready to conquer the world! #driven #diva2 pic.twitter.com/8zbYkaXXf2