La comentada mirada de Bill Clinton a Ariana Grande durante el funeral de Aretha Franklin

Durante el funeral de Aretha Franklin , Ariana Grande recordó a la Reina del Soul con (You Make Me Feel Like) A Natural Woman . Sin embargo, la cantante tuvo que aguantar las miradas y los gestos acosadores de Bill Clinton y el obispo Charles H. Ellis.

Numerosas caras conocidas han despedido a Aretha Franklin, que falleció el pasado 16 de agosto tras una larga lucha contra un cáncer.

Ariana Grande ha sido una de las celebridades que ha homenajeado a la Reina del Soul en el Greater Grace Temple en Detroil (Estados Unidos), la ciudad natal de la artista. Sin embargo, las redes sociales han destacado un par de momentos incómodos que tuvo que vivir la cantante durante el funeral.

En las imágenes, compartidas en Twitter, se puede ver como Bill Clinton, de 72 años, no podía apartar la mirada a Ariana Grande mientras interpretaba (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

The way Bill Clinton is looking at Ariana Grande 😳😳😂😂 pic.twitter.com/ZXtaiIkQBw — Tori (@Adams01Tori) 31 de agosto de 2018

Haha Jesse isn’t impressed but President Clinton sure is enjoying Ariana Grande 😆 #ArethaHomegoing pic.twitter.com/zMKBoSH8G2 — La Vie 🇧🇧🇯🇲 (@livinlavidarose) 31 de agosto de 2018

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y — Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 de agosto de 2018

Asimismo, otro de los momentos más comentados en las redes sociales, a través del hashtag #RespectAriana, fue cuando el obispo Charles H. Ellis abrazó en todo momento a Grande, que con sus caras transmitió que no estaba cómoda.

“Es que la ropa que llevaba no era la apropiada” La ropa que Ariana portaba no era justificante para recibir ese tipo de acoso, toda persona merece RESPETO. Uno es libre de vestirse como le de la puta gana y no por eso se le debe de faltar. #RespectAriana pic.twitter.com/nlgAffcoJl — ᴸᴼᴿᴱ ☕| (@_Serendipity_J) 31 de agosto de 2018

ariana fue acosada, la tocaron sin su consentimiento y es cosa de verle su cara y darse cuenta lo incómoda que estaba, encima se tiene que bancar a esa gente PELOTUDA que dice que es su culpa por usar ropa escotada??, empaticen un poco #respectArianapic.twitter.com/5nVAyRSj6x — nicolas; (@shouldmiIa) 1 de septiembre de 2018

Por otra parte, también se ha criticado el vestido que la artista eligió para el evento, opinan que era demasiado corto para asistir a un funeral.