Tras la muerte de Aretha Franklin, las ventas de su música aumentan un 1.558 por ciento

Es habitual que la muerte de un artista provoque un crecimiento en las ventas de sus álbumes. Lo hemos vivido cuando nos dejó Dolores O'Riordan, que tanto la venta de los discos de The Cranberries como sus trabajos en solitario se incrementaron en más de un 900.000 por ciento; y lo mismo ocurrió con Avicii, las ventas de su música aumentaron en un 6.000 por ciento.

El último caso ha sido el de Aretha Franklin, que falleció el jueves 16 agosto, dejando huérfana la música soul. Asimismo, según los informes de Nielsen Music, las ventas de su música se han disparado, aumentando en un 1.558 por ciento con respeto al día anterior.

El día de la muerte de la Reina del Soul se vendieron 115.000 álbumes y canciones en digital y 19.000 copias de sus álbumes en físico.

Los discos más vendidos fueron 30 Greatest Hits, Amazing Grace, Queen of Soul: The Best of Aretha Franklin, Soul Queen y The Best of Aretha Franklin. Y las canciones más escuchadas Respect, A Natural Woman (You Make Me Feel Like), I Say a Little Prayer, Chain of Fools, Think, Freeway of Love, Until You Come Back To Me (That's What I'm Gonna Do), I Knew You Were Waiting (For Me) con George Michael, I Never Loved a Man (The Way I Love You) y Bridge Over Troubled Water.