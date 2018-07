Concha Velasco: "Me han detectado un linfoma, pero voy a plantarle cara a la enfermedad"

Esta semana las páginas de Hola traen una triste noticia: Concha Velasco padece cáncer. Así lo ha revelado la actriz en una conmovedora entrevista que ha concedido a la revista en exclusiva.

"Me han detectado un linfoma, pero voy a plantarle cara a la enfermedad con todas mis fuerzas". Además la actriz ha revelado cómo se sintió en el momento en el que recibió la noticia sobre su enfermedad: "Cuando el médico me dijo: ‘Hemos descubierto algo que no nos gusta’, me derrumbé, empecé a llorar y tuve un ataque de pánico".

Pero la famosa actriz ha asegurado que se siente fuerte y que afronta con energía con mucho ánimo positivo el enfrentarse a la enfermedad.

"Después de la quimio, me pondré un pañuelito en la cabeza y saldré, pero que me dejen también llorar un poquito. Casi no me perdono el haber reaccionado como reaccioné, viniéndome abajo. No me esperaba eso de mí. Pero ya he adoptado una actitud positiva". ¡Mucho ánimo!