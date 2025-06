Katy Perry y Orlando Bloom rompen su relación de forma amistosa: "No hay conflicto"

El amor llega a su fin entre Katy Perry (48) y Orlando Bloom (48). Nueve años después de empezar su relación, la cantante estadounidense y el actor británico se han separado de manera amistosa, con una hija en común y sin haber hecho efectivo su compromiso, que fue aplazándose durante seis años.

"Katy y Orlando se separaron, pero son amigos", indica una fuente anónima cercana a la pareja para Us Weekly. "No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida", dice, haciendo referencia a su separación con el británico Russell Brand, con quien apenas estuvo casada dos años, entre 2010 y 2012.

Según la citada fuente, la separación "se ha hecho esperar", pues la relación "ha sido tensa durante meses". La cantante se está "manteniendo ocupada" en su gira de conciertos The Lifetimes Tour "y está distraída". El dúo "planeaba hacer de la casa de los Westcott su hogar familiar, pero los planes han cambiado" y "han estado viviendo separados desde que Katy está de gira", dice.

Orlando Bloom, ¿con otra mujer?

Tras la noticia, confirmada por Peopledespués de la exclusiva de TMZ, Orlando Bloom ha reaparecido en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez celebrada en Venencia. El intérprete de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo ha acudido al evento como soltero, aunque los rumores apuntan a que podría mantener una nueva relación.

Durante su visita a Venecia, Bloom fue visto con una mujer sobre un bote, tal y como apunta Glamour. En un momento del paseo, el actor habría colocado su brazo detrás del de la mujer (aún desconocida) con un rostro muy alegre.