Así ha sido la actuación de Melani en 'Tu cara me suena' imitando a JJ, ganador de Eurovisión

Melani juega en otra liga respecto al resto de concursantes de Tu cara me suena 12. Este viernes 27 en la primera semifinal, la joven de 18 años ha conseguido su quinta victoria en el programa y la tercera de manera consecutiva tras su éxito haciendo de Dolores O'Riordan.

Esta vez, Melani ha recreado la actuación ganadora de Eurovisión 2025 con la canciónWasted Love, interpretada por el artista lírico JJ. Para ello, el equipo de Tu cara me suena no ha escatimado en recursos técnicos para calcar la puesta en escena de Austria, originalmente diseñada por el español Sergio Jaén.

"Me ha gustado muchísimo más esta actuación que la que yo vi en Eurovisión", ha opinado Àngel Llàcer. "A mí me ha parecido una cosa espectacular. Lo que he visto hoy es un despliegue de medios increíble para que esto sea único, y para eso se necesitan artistas únicos como tú. Tienes el talento para llegar donde tú quieras. Es una maravilla que se junte este programa con artistas como tú", le ha dicho a Melani, que también se ha proclamado la primera finalista.

"Yo creo que esta canción es un muestrario de técnicas vocales", ha añadido Chenoa. "Te has coronado en otros números, pero este es más impresionante. Es una técnica que sí controlas, donde lo gozas y se te nota, donde haces un alarde vocal con un gusto... no solamente es pegar gritos, es un conjunto de muchísimas cosas. Aquí ha nacido una estrella y se llama Melani".

Quinta victoria de Melani en 'TCMS'

Las puntuaciones de la primera semifinal han dejado un empate técnico entre Melani y el Espresso Macchiato de Goyo Jiménez. Al final, la ganadora ha sido Melani, que ha conseguido el 11 del jurado y el 12 del público, justo a la inversa que su compañero. Al quedar empate con 23 puntos, el ganador se ha decidido por la máxima puntuación del público.

"Ella juega siempre en otra liga. A pesar de todo, Melani no baja el ritmo y lo hace todo muy bien", ha dicho Chenoa para justificar su 12. "Hemos pensado que estaría bien hacer dos programas: uno con Melani y otro con nosotros", ha propuesto Goyo Jiménez. "Pero ella tiene que hacer nueve imitaciones por la noche", ha bromeado Ana Guerra.

Aunque la victoria ha sido para Melani, la joven ha querido cederle los 3000 euros del premio a su compañero: "Se lo trabaja todas las galas e igual su papel es más del humor. Goyo, te lo mereces", ha dicho. El humorista ha entregado el dinero a la Fundación CRIS contra el cáncer, y ha querido añadirle a la donación "otros 3000 euros" de su "bolsillo".