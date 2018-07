Las contundentes palabras de Cristina Pedroche a los que critican su escotado vestido

"Puta zorra", "putona", "buscona", "guarra","enseña el cuerpo porque no tiene cerebro". Estos son solo algunos de los comentarios que ha tenido que soportar Cristina Pedroche por lucir un vestido escotado en Zapeando.

La presentadora está acostumbrada a que las redes sociales la critiquen a cada paso que da, pero esta vez las cosas han pasado de castaño oscuro. Insultar así a una persona no es de recibo y Pedroche ha querido defenderse en su cuenta de Instagram. Dice que lo hace para "dar voz" al resto de mujeres que pasan por su misma situación, aguantando comentarios sobre su físico en la calle, en su puesto de trabajo y en el entorno más cercano. Sobra decir que una mujer puede ponerse lo que quiera.

"Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías. Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mi, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas.

Un besito muy fuerte".