Cospedal utiliza una canción de Love Of Lesbian sin permiso

María Dolores de Cospedal ha utlizado el tema Fantastic Shine de Love Of Lesbian para un vídeo proyectado durante un acto electoral del PP en Ciudad Real bajo el lema "Más María Dolores de Cospedal". Cuando el grupo se ha enterado de lo sucedido, ha manifestado que no les han pedido permiso en ningún momento y han respondido en Twitter con el tema 'Mal Español' donde hablan de la corrupción.

Love of Lesbian / europafm.com

Fantastic Shine es probablemente la canción que dio a conocer a Love Of Lesbian al gran público debido al anuncio de Estrella Damm de hace un par de años, aunque la banda estaba más que consolidada gracias a sus discos 1999 y La Noche Eterna. Los Días No Vividos.

María Dolores de Cospedal, presidenta regional y secretaria general del PP, debió de ser una de las personas que quedó enganchada al ritmo del tema y ha decidido utilizarlo para un vídeo promocional del PP en Ciudad Real donde se escucha la canción mientras se ven imágenes de ella en diferentes actos públicos. El problema es que en ningún momento se le ha pedido permiso al grupo para poder usar el tema.

El Diario se ha puesto en contacto con el representante de la banda y ha declarado que "Love Of Lesbian no quiere que ninguna de sus canciones sea utilizada por “ningún partido político” para sus objetivos electorales. No queremos ningún enfrentamiento ni polémica con ningún partido; nosotros tocamos, nos dedicamos a la música, y queremos defender nuestros derechos”.

Después de esto, Love Of Lesbian ha publicado en Twitter la canción 'Mal Español', editada el año pasado y que habla de la corrupción junto al texto "Nosotros hacemos nuestras propias campañas":