Duelo de cervezas este verano: Mika vs. Love Of Lesbian

La primera cerveza en debutar este año ha sido Estrella Damm. Siguiendo con la apología de la cultura mediterránea, la marca barcelonesa apuesta este año por la paella y por un grupo nacional: Love of Lesbian con Fantastic Shine (adaptación al inglés de su canción Los toros en la Wii). Este año tocan cambios: la piscina de una casa rural ha sustituido a las playas de Menorca, Mallorca y Formentera a las que estábamos acostumbrados, y es que su concepto #mediterráneamente no se limita a unos paisajes, es un estilo de vida que nos acompaña allá donde vayamos. También es la primera vez que apuestan por un grupo español, Love of Lesbian, después de haber confiado anteriormente en suecos (Billie The Vision And The Dancers y Lacrosse), australianos (The Triangles) o franceses (Herman Dune).

Dos días más tarde se ha presentado San Miguel. Mika ha sustituido al anfitrión del pasado año, Jamie Cullum, que interpretaba Everything you didn't do junto a Frank T, Carlos Sadness y Nita de Fuel Fandango. El tema se llama Live your life y el artista libanés es acompañado por los 'ciudadanos de un lugar llamado mundo' entre los que se encuentran Leonor Watling y algún jugador de fútbol. Para darle un toque más patrio, Mika se atreve a cantar una estrofa en castellano, lengua que domina como demostró en su pasada visita a El Hormiguero. #lacancióndeSanMiguel se estrena oficialmente el 4 de junio.

Viendo que la cerveza es sinónimo de alegría, risas, baile, fiesta, buenas vibraciones, consúmela con responsabilidad. ¿Y tú, de qué cerveza eres?