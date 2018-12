Cristian Castro reconoce que le gusta tomar leche en biberón por las noches

A raíz de unas declaraciones de su ex mujer Gabriela Bo, donde afirmaba que a Cristian Castro le gusta beber leche en biberón por las noches, el cantante ha hablado sobre este tema en un programa de televisión.

Ha sido en el espacio 'El Gordo y la Flaca' y lejos de avergonzarse, el cantante se ha mostrado muy natural hablando del tema: "Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay, que niñito', 'eres un bobito'", explica.

Lo que sí que matiza es que no lo hace "todas las noches", pero que de vez en cuando si que le gusta coger el biberón y sentir esa sensación.