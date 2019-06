Cristina Pedroche explica la poderosa razón por la que usa la copa menstrual

El poder de visibilidad y alcance en las redes sociales es enorme. Y más para alguien como Cristina Pedroche, que acumula más de dos millones de seguidores. Que la presentadora haya hablado sin complejos ni tapujos sobre la copa menstrual provoca entre estos 'followers' una confianza que igual de otra manera no hubieran alcanzado. Si la Pedroche usa la copa menstrual, ¿por qué yo no?.

Así, muchas seguidoras han preguntado a la presentadora acerca de este método femenino para los días de regla. Además, la presentadora recalca que "usarla no solo te beneficia a ti", sino que ayuda al medio ambiente y no contamina como los instrumentos desechables: tampones, compresas...

-¿Cada cuánto la cambias? Es fácil crearse una rutina. Me la cambio antes de irme a trabajar y me aguanta todo el día hasta que llego a casa. (Unas 10 horas, puede estar hasta 12h). Nunca jamás la he llenado más de la mitad. Siempre pensé que sangraba mucho pero con la copa te das cuenta de la realidad. Con las compresas aunque solo sea una gota parece que se mancha mucho más.

-¿Haces deporte con ella puesta? POR SUPUESTO. Corro, hago yoga, hago pinos...No se nota nada, no duele, no molesta...y si lo hace es porque no está bien colocada, así que, sácala, lávala y vuélvela a poner.

-¿Cómo la limpias? Antes de usarla en cada ciclo la meto en agua hirviendo. Después entre puesta y puesta simplemente la lavo bien con agua calentita. Y cuando termino la vuelvo a hervir para ya guardarla hasta el siguiente mes.

-¿Es fácil de usar? A ver, la verdad es que es súper fácil, pero las primeras veces (como en todo) es raro. Pero como mucho en un par de meses te convertirás en experta. (Yo al principio me metía en la ducha para quitarla porque me daba cosa que se me cayera).

-¿Qué talla usas? Normalmente se mide con dos variables, si has tenido hijos o no y si tienes más de 30 años o menos. En cada caja te lo explican muy bien.

-¿Qué marca usas? Hay mil marcas. Las que no me convencen mucho son las de colores, creo que no es necesario ponerle un color rosa a la copa. Parece que es para que no se vea la sangre. Y la verdad, es mi sangre. No me da asco. Y la sangre no huele. Quitaos ese pensamiento. Lo que pasa es que algunas compresas y tampones llevan perfumes y productos químicos como los blanqueantes que afectan al olor.