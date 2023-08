Cristina Pedroche revela su "truco" para recuperar su cuerpo tras dar a luz

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz acaban de ser padres de su primera hija.

La presentadora anunció durante las campanadas de 2022 que esperaba un hijo con el chef de DiverXo, y el 14 de junio llegó al mundo Laia Pedroche Muñoz.

Los "problemas del postparto"

Cristina ha ido documentado en sus redes sociales todo el proceso de su embarazo, dar a luz y ahora también se está sincerando con sus seguidores sobre cómo está siendo su postparto.

"El posparto está siendo “interesante”, muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas…pero sobre todo amor, mucho amor. [...] Las dos primeras fotos son de ahora mismo casi una semana después de dar a luz, la tercera es la última foto que me hice con tripa el jueves al mediodía cuando empezaron con intensidad las olas uterinas (contracciones), la cuarta y la quinta las hice 4 horas después del parto y la sexta y la séptima al día siguiente", explicaba en su perfil junto a unas fotos.

"Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido. Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales.

Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta.

Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla... Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal".

Su "truco" para recuperar su cuerpo

Tres semanas después de dar a luz, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores su cambio físico.

Pedroche ha compartido una selfie en el espejo además de un vídeo en bikini en el que muestra como ha ido evolucionando su cuerpo tras dar a luz: aún queda un poco de esa barriguita de la que tanto ha presumido durante todos estos meses atrás.

"3 semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

Durate este proceso hemos visto como la colaboradora de Zapeando ha continuado con las rutinas de ejercicio que hacía previas a su embarazo, y ahí es donde está su "truco" para lucir tipazo tres semanas después de tener a su hija: llevar una vida activa, practica deporte y mantener una alimentación equilibrada.

Pedroche guarda en stories destacadas todo sobre su embarazo para sus seguidores.