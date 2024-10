Cuándo se casan Ana Guerra y Víctor Elías

Está a punto de celebrarse la que para muchos es la boda del año. Ana Guerra y Víctor Elías se darán el 'sí, quiero' un año después de anunciar su compromiso.

La cantante y el actor deciden pasar por el altar después de comenzar a salir en 2022. Algo más de dos años después, dan un paso más en su relación y pasarán a ser marido y mujer.

Y es que todo lo que tiene que ver con su historia de amor ha sido como una montaña rusa: Elías y Guerra no se llevaban bien cuando se conocieron por un proyecto juntos.

En una escucha a ciegas, la canaria lo escogió como director musical, pero no encajaron bien. "Víctor y yo nos conocimos porque cambié de banda y necesitábamos un director musical. Hicimos un casting a ciegas, eran tres personas las que se presentaban, y todos elegimos al mismo. Descubrimos que él era Víctor Elías", ha explicado la cantante en varias ocasiones.

Y su relación no comenzó de la mejor manera: "Empezamos a currar juntos y nos empezamos a llevar fatal. Él tenía sus tiempos, yo quería que se involucrara antes en mi proyecto, pero él estaba con un montón de cosas. Tuvimos una discusión tocha. Me dijo 'léete mi currículum' y le dije 'así lo haré'".

Tras reunirse antes de una gala, su relación cambió a mejor, hasta que finalmente comenzaron a salir. El 29 de octubre de 2023 la pareja anunció que se habían comprometido, y ahora llega ese esperado día.

Día de la boda

El día escogido para la boda ha sido este 31 de octubre, día que coincide con la fiesta de Halloween y es la víspera del festivo del 1 de Noviembre, Día de todos los Santos. La pareja reunirá a más de 300 invitados en una espectacular ubicación en la Sierra de Guadarrama para darse el 'sí, quiero'.

En cuanto a cómo será la boda, Ana Guerra desveló en Divinity algunos detalles: "Nuestra idea es que sea tipo boda americana, pero que no quede hortera. Queremos un coro de góspel que interprete canciones que significan mucho para nosotros".

Por otro lado, la novia sacará su lado más talentoso en algún momento de la ceremonia: "Cantaré, pero no sé en qué momento, no me quiero poner presión con eso. Igual canto, pero ya de forma distendida", desveló en Hola.