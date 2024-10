Aitana confiesa el motivo por el que no irá a la boda de Ana Guerra

Este fin de semana Ana Guerra y Víctor Elías se darán el 'sí, quiero' después de tres años de relación.

La pareja se casa en la finca Prado Moros, en la Sierra de Guadarrama de Madrid, y se espera una larga lista de invitados que acompañarán a los novios en uno de los días más importantes de su vida.

Aunque una de las grandes ausencias será la de la Reina Letizia, prima de Víctor Elías, sí acudirán muchos compañeros de Operación Triunfo de Ana Guerra. Con Ricky Merino, Nerea, Luis Cepeda y Roi Méndez guarda una estrecha relación desde que terminó el concurso, y aunque con Aitana la relación es más distante por los compromisos de la artista, la cantante también estaba invitada. Su colaboración en Lo Malo, una de las canciones más populares de aquella inolvidable edición, las mantiene en el imaginario colectivo de muchos fans nostálgicos. También han sido invitados Agoney y Miriam Rodríguez, que también contó hace días que no puede asistir por un rodaje. De la asistencia de Amaia, de momento, no se sabe nada.

Aitana no atraviesa un buen momento personal

Sin embargo, Aitana no podrá acudir a la ceremonia ni al convite. Así se lo ha explicado a su amiga en privado y, ante el revuelo de la prensa por su ausencia, lo ha aclarado en la alfombra roja de los Premios Harper's Bazaar. "Necesitaba un descansito, me he notado estos últimos meses como que tenía que parar un poco y a la boda de Ana no voy a ir", decía a Europa Press minutos antes de recoger su premio en la categoría Música y asegurar que no atraviesa un buen momento personal.

"Ella sabe por qué, ya hemos hablado, está todo súper bien, yo a ella la amo con mi corazón y nos queremos muchos, la que tiene que saber por qué no voy es ella y ella lo sabe", zanjaba ante los rumores de un distanciamiento entre ambas. Además, la artista reconoce que está poniendo remedio a su desasosiego personal: "Estoy yendo mucho al psicólogo, más que nunca, dos o tres veces por semana".