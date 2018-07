¿Quieres ser la próxima Beyoncé?

Mathew Knowles, padre de Beyoncé, ofrece una clase intensiva de un día a todas aquellas personas que quiera aprender cómo entrar en la industria musical y cómo convertirse en una artista de la talla de Beyoncé. Además de padre, Mathew fue durante años el mánager de su hija y de las Destiny's Child. De modo que quién mejor que él para explicar, en The Entertainment Industry: How Do I Get It?, cómo llenar estadios, tener presencia en todo el mundo, convertir temas musicales en hits números uno y mucho más.

Las tarifas de esta formación oscilan entre los 145 y 350 dólares, dependiendo de si eres estudiante del centro o visitante. También influye la compra con antelación y el modo de pago online o en puerta. El aforo máximo para este curso será de 300 persona y además, los 100 primerosen comprar tendrán la oportunidad de conocer personalmente a Mathew Knowles.

En materia concreta, algunos de los ítems que se trataran en este taller girarán entorno a conocer las funciones de un sello discográfico, ¿Quién hace qué?, cómo lograr la firma de un sello grande en 20 pasos y qué medidas comerciales tomar para protegerse como artista.

En el comunicado oficial del Houston Community College Central, Mathewdestacó, "He estado en la música y el negocio del entretenimiento durante más de 20 años y sé cómo funciona. Soy capaz de ahorrarle tiempo a alguien que quiere saber cómo hacerlo, tiempo que me tomó años a mi aprenderlo".

Si quieres entrar en la industria musical y poder llegar a lo más alto, tienes una cita en Houston el próximo 13 de setiembre. ¡Esta es tu oportunidad!