Damiano David anuncia la fecha de estreno de su primer disco en solitario, 'Funny Little Fears'

Damiano David ya tiene los detalles de su esperado álbum debut en solitario, titulado Funny Little Fears (Pequeños divertidos miedos), que verá la luz el próximo 16 de mayo de 2025.

Con este LP, el artista italiano abre un nuevo capítulo de su audaz y desafiante carrera tras liderar con mucho glamour y rock and roll la banda Maneskin, ganadora de Eurovisión 2021 con Zitti e Buoni.Funny Little Fears desafía los límites del género, rompe los moldes de las expectativas -tanto sonora como líricamente- y propone un viaje a lo más profundo de su mente mientras se enfrenta a sus miedos.

Funny Little Fears incluirá su último y vibrante single, Next Summer, el gran éxito Born With a Broken Heart y la teatral y adictiva Silverlines. "Siempre he tenido miedo a las alturas, a que en cualquier momento el suelo se rompa bajo mis pies y en un segundo, todo se haya ido. He tenido miedo a la oscuridad, a una inmensidad que no llego a ver ni a comprender, que podría llevarme si no miro por donde paso. He tenido miedo de mí mismo, de pedir demasiado, de perseguir algo que ni siquiera sabía si realmente quería. Y, sinceramente, a veces todavía tengo miedo, pero escribí un manual para mí mismo. Espero que a ti también te resulte útil. Lo llamé 'Pequeños miedos divertidos", ha escrito el artista, sincerándose, en su cuenta de Instagram.

Con el estreno del disco, Damiano David recorrerá parte del mundo en una gira formada por 34 fechas en cinco continentes. En España podremos disfrutarle en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que ya cuelga el cartel de entradas agotadas, y en el Movistar Arena de Madridel 21 y 22 de septiembre respectivamente.

Tracklist de Funny Little Fears

1. Voices

2. Next Summer

3. Zombie Lady

4. The Bruise

5. Sick Of Myself

6. Angel

7. Tango

8. Born With A Broken Heart

9. Tangerine

10. Mars

11. The First Time

12. PerfectLife

13. Silverlines

14. Solitude (No One Understands Me)