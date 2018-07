Dani Martín, Mika y Rihanna lideran las canciones más populares de este verano

No hay verano sin un tema de melodía fácil y una coreografía pegadiza. Durante estos meses, la mayoría de las discotecas, chiringuitos de playa y fiestas veraniegas reproducen en bucle las mismas canciones, que compiten en las listas de éxitos por hacerse con el título de la canción del verano. Os contamos cuales son los diez temas estrella de este verano, los diez sencillos que se coronan como las canciones más populares en la tienda MP3 de Amazon.es.

El líder absoluto de la lista es el tema Get Lucky de la banda francesa de música electrónica Daft Punk que ha conseguido, meses después del lanzamiento de este tema, llegar con un estribillo pegadizo a la mente de muchos españoles. Ritmos de los ochenta y de los noventa para arrasar en cualquier fiesta nocturna durante el verano.

En número dos de la lista lo ocupa el tema Blurred Lines del californiano Robin Thicke. Este single reúne todos los ingredientes de una buena canción del verano: un videoclip sexy y un ritmo suave y fácil de recordar. Este sencillo es la opción perfecta para salir a buscar un amor estival.

Las Nancys Rubias, grupo en el que canta Mario Vaquerizo, se alza con el tercer puesto. Su tema Me encanta, versión del I love it de Icona Pop, apuesta por una letra pegadiza y con referencias a los años ochenta. La canción ideal para todos aquellos que quieran animarse y prepararse para disfrutar de las fiestas más locas del verano.

Cero ocupa el cuarto puesto. Para aquellos que quieran escuchar música en español en un ambiente más relajado este verano, en la playa, o la piscina, esta balada de Dani Martín es perfecta para enfrentarse al desafío de olvidar un antiguo amor.

Si tu objetivo durante las vacaciones es cargar las pilas y llenar la vida de optimismo, escucha la quinta de la lista. Live Your Life del británico Mika es la píldora mágica para dar al verano un toque de color y no parar de sonreír.

Impossible de James Arthur se encuentra en el sexto puesto de la lista. Esta canción es ideal para aquellos ayudar a buscar nuevos objetivos a aquellos que, tras llevar varios veranos intentándolo, aún no hayan conseguido reconquistar a ese viejo amor del verano.

En la séptima posición encontramos Stay. Este sencillo de Rihanna es la banda sonora perfecta para todos los que sueñan con quedarse en su lugar de vacaciones y prolongar el sueño del verano.

En el número ocho, Just give me a reason. Uno de los duetos musicales del verano, a cargo de la cantante estadounidense Pink y el vocalista de la banda FUN, Nate Ruess. Esta balada, a pesar de estar lejos de los ritmos veraniegos de otras canciones, engancha desde la primera escucha a los más románticos.

Caminar por la playa, darse un baño o simplemente disfrutar al máximo el día. En verano hay muchas razones para despertarse y nada mejor que el country electrónico de Avicii para hacerlo. Por ello, su tema Wake me up ocupa el noveno puesto de la lista.

Cerrando la lista de las canciones más populares del verano en Amazon.es se encuentra el inglés Passenger con Let her go, un tema que invita a cerrar los ojos y dejar volar la imaginación en las noches estivales.

¿Cuál es tu número uno de este verano?