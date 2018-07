A David Guetta le llueven críticas por incorporar caballos en sus sesiones

Pacha Ibiza acoge cada verano F**k me I'm Famous, la residencia de David Guetta que ha creado con ella una marca conocida en todo el mundo. Esta temporada el DJ francés ha decidido incorporar a su sesión en la isla blanca una serie de caballos como parte del espectáculo, hecho que no ha gustado en absoluto a sus fans.

El rechazo ha sido tal que sus seguidores han decidido emprender una iniciativa a través de Care2 para reclamar que David Guetta, que este fin de semana pincha en el Barcelona Beach Festival, deje de emplear caballos en sus sesiones. Y ya lleva más de 6.000 adhesiones.

Uno de los más criticos con que los equinos formaran parte del espectáculo ha sido su colega canadiense, el DJ Deadmau5, que tachó el hecho de "crueldad animal" a través de tuits, vídeos e imágenes que han sido retirados por derechos de imagen.

im sure the horse really appriciated it. stupid fucks. fuck @davidguetta and fuck @pacha https://t.co/RhCd9PX0Du

for real... horses belong on a farm, not in a shitty overpriced nightclub to be subjected to a shitty overpaid DJ. @pacha