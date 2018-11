No dejan cantar a Christina Aguilera en un bar porque no la reconocen

Aunque parece imposible que alguien no conozca a Christina Aguilera , ha pasado. La cantante se encontraba en un bar en Nueva Orleans en el que tocaba una banda local y se les acercó para pedirles improvisar algo con ellos en el escenario. Pero el hombre no tenía ni idea de que estaba frente a una de las artistas más famosas de las últimas décadas y la rechazó para continuar con su actuación.

Christina Aguilera acaba de finalizar su gira de presentación de 'Liberation', su último álbum que pese a tener temas potentes como 'Fall In Line' junto a Demi Lovato, no ha tenido el éxito de otros trabajos anteriores de la artista.

La noche anterior a su concierto en Nueva Orleans, Christina fue con sus bailarines al Cafe Negril, donde actuaba la banda local de reggae Claude Bryant And All Stars. La artista se acercó al Bryant para pedirle si podían improvisar algo juntos en el escenario pero el cantante no parecía estar por la labor.

Tras intentarlo durante varios minutos, Xtina se da por vencida con un "Bueno, no pasa nada. No tengo por qué cantar". Y explicó la anécdota en su concierto al día siguiente. La noticia llegó al propio Bryant que se apresuró a disculparse a través del medio local WGNO: "Lo siento, Christina, ¡no te reconocí! No la reconocí porque llevaba una gorra cubriendo su cabeza y tapándole los ojos. Llevaba un jersey y no se presentó en ningún momento".