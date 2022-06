Demandan a Mariah Carey por plagio con el 'All I Want for Christmas Is You'

Te interesa Mariah Carey y su embarazosa confusión con Shawn Mendes

La cantante estadounidense Mariah Carey ha sido demandada por el compositor Andy Stone por infracción de derechos de autor por su gran y conocido éxito navideño All I want for Christmas is you. La canción es todo un emblema de una fechas tan especiales, que empezó a sonar desde 1994.

El músico argumenta que coescribió una canción con el mismo nombre, pero cinco años antes del lanzamiento del tema de Carey, y ha decidido presentar una demanda en la corte federal de Nueva Orleans, donde buscar recibir unos 20 millones de dólares en daños y perjuicios de Carey, su coguionista y Sony Music Entertainment por infracción de derechos de autor, entre otros reclamos.

A pesar de compartir título, las dos canciones son completamente diferentes, pero Stone afirma que Carey generó confusión y no pidió permiso. La demandada aún no ha realizado declaraciones las dos canciones.

Esta es la canción que compuso Andy Stone, interpretada por el grupo Vince Vance and the valiants.

Mariah Carey publicó el álbum Merry Christmas en 1994 y, desde ese momento, ha encabezado múltiples listas de exitazos en varios países con millones y millones de dólares de beneficios. Por cierto, en total son 177 las canciones inscritas con el mismo título.