Mariah Carey y su embarazosa confusión con Shawn Mendes

A todos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos buscando un contacto en nuestra agenda para enviarle un mensaje y por error se lo hemos enviado a la persona equivocada.

Esto es lo que le ha pasado a Mariah Carey, cuando quiso enviarle un mensaje a su primo para hacerle una broma, Tal como ha explicado la propia cantante, tiene por costumbre felicitarse Acción de gracias el Día de San Patricio, el 17 de marzo.

Para continuar con la tradición un año más, la artista buscó en su agenda "Shawn M", nombre con el que tiene guardado a su primo, y le escribió "Feliz Acción de Gracias".

Rápidamente se dio cuenta de que a la persona que había escrito no era su primo, si no Shawn Mendes, al que también tenía guardado en su agenda. "Shawn equivocado. Lo siento. Además, me he dado cuenta de que NO es Acción de Gracias. Jajaja", le escribió para disculparse.

Mariah ha compartido esta confusión en sus redes sociales, explicando que tiene esta "broma tonta" con su primo de felicitarse Acción de Gracias en el Día de San Patricio, donde puede leerse la respuesta del cantante: "No pasa nada, me he imaginado que se trataba de una broma interna".

Menos suerte tuvo Harry Styles cuando escribió a otra persona pensando que era Rosalía para felicitarle por su canción Dolerme.

Tal como explicó la cantante en su visita al show de Jimmy Fallon, Harry le explicó más tarde que escribió a un número que había pertenecido a Rosalía en el pasado, y quien lo tiene en la actualidad lo confundió diciéndole primero "te quiero" y luego pidiéndole de malas maneras que le dejase en paz.