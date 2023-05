"Se desenamoró": la nueva referencia que une' Acróstico', 'Me enamoré' y la relación de Shakira y Piqué // Youtube

Shakira ha dejado un mensaje escondido en el videoclip oficial de Acróstico. La canción, que habla del amor incondicional que siente hacia sus hijos y de la fortaleza que estos le han brindado para seguir adelante durante su separación familiar, recupera los sonidos de aquella Shakira que tanta fama consiguió en los 90 con temas como Inevitable o Antología.

Este mismo lunes la colombiana publicaba por sorpresa el videoclip oficial del tema, en el que los propios Milan y Sasha cantan unos versos y tocan el piano ante la orgullosa mirada de su madre. A su alrededor, un montón de cajas de cartón, juguetes y recuerdos de una vida a punto de dar un giro de 180º.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", ha escrito la colombiana en sus redes para presentar la canción.

La referencia al baloncesto de 'Me Enamoré': de jugar con Piqué a una canasta solitaria

Los fanáticos de la colombiana se han percatado de que existe una similitud entre este último y emotivo videoclip y el que estrenó en 2017 del tema Me enamoré, una canción en la que proclamaba su amor por Piqué -que aparece en varias escenas- a los cuatro vientos.

En Me enamoré, Piqué y Shakira juegan al baloncesto juntos y se divierten haciendo unos tiros a canasta. Su amor fluye y se desarrolla entre arrumacos, noches de pasión y paseos por el campo. Hasta aquí todo correcto.

Pues bien, en el vídeo de Acróstico están las pruebas de que la cantante se ha desenamorado. Para simbolizarlo, aparecen dos planos muy reveladores: una canasta en la que ya no entran balones y una cancha de basket vacía, con las luces apagadas.

Ha pasado de jugar el partido de su vida a renunciar a él para recobrar la fuerza.

La otra referencia: el árbol y los polluelos

El lyric vídeo de Acróstico y su portada -que no es la oficial- ya incluía una alusión a su amor por el exfutbolista. También lo descubrieron los seguidores de la artista.

Si tanto en la carátula de Me Enamoré como en varias escenas del videoclip la cantante aparece rodeando varios árboles -e incluso subida a uno-, la de Acróstico también está protagonizada por un tronco en el que viven dos polluelos bajo la atención y los cuidados de mamá pájaro.

"Trepó árboles por amor, y hoy eso ya se acabó, mas de ahí nacieron sus hijos y solo su amor de madre sabrá siempre cuidarlos", explicó el seguidor en su cuenta de Twitter.

Los pajarillos son, según esta teoría, sus hijos Milan y Sasha.