Detenido el actor Luis Lorenzo por presunto asesinato de un familiar

La Guardia Civil ha detenido al actor Luis Lorenzo y a su pareja en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de esta, según han informado fuentes de la Comandancia de Madrid.

El actor, de 61 años y conocido por sus papeles en series como "El Comisario", y su pareja han pasado a disposición judicial acusados de un delito de asesinato, han indicado las mismas fuentes.

Tanto el actor como su mujer, Arancha, son los principales sospechosos de asesinar a su tía política, Isabel. Según cita El Confidencial, la invitaron a su casa hace un año, aunque se quedó durante una larga estancia y despertó sospechas en el hermano de la viuda, quien llevó la desaparición a la Policía.

Controlaban el móvil de la asesinada y no le dejaban comunicarse con el exterior. Las autoridades acudieron a este domicilio ante la denuncia y Lorenzo los recibió con una sonrisa asegurando que ella no vivía ahí. Sin embargo, no dejó entrar a los agentes al no llevar orden judicial.

Cambiaron el testamento para dejárselo todo al matrimonio

En junio de 2021, la anciana falleció pero se certificó muerte natural. El hermano luchó mucho y consiguió que se permitiera una autopsia. Esta determinó que su cadáver tenía una elevada carga de dos metales en dosis elevadas.

Las autoridades han destacado que, durante esta estancia, Isabel acumuló unos gastos de 30.000 euros y cambió su testamento para dejárselo todo a Arancha, como varias propiedades.

Tras un registro a este domicilio, Luis Lorenzo y su mujer fueron detenidos y han pasado a disposición judicial en el juzgado de guardia de Arganda del Rey.