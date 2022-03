Dioni (Camela) ignora a un hijo secreto con autismo, según la madre del joven

La revista Pronto lleva en las páginas de su última edición una entrevista con la madre del hijo que Dioni nunca ha reconocido.

El integrante del grupo Camela nunca ha hablado de la historia de Gema Moreno, la mujer con la que tuvo un hijo cuando esta era todavía menor de edad. A pesar de esto, en sus redes sociales sí presume de la familia que ha formado junto a su mujer Lucía y sus hijos Rubén y Cristopher.

Según cuenta Moreno, el vocalista nunca se ha hecho cargo de los cuidados del pequeño, que a los tres años fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista.

A pesar de que en un primer momento rechazó su paternidad, con el tiempo aceptó hacerse las pruebas de ADN, que confirmaron que Daniel era su hijo biológico. Ahora tiene 30 años, vive con su madre y nunca ha tenido relación alguna con el cantante de Cuando Zarpa el Amor.

"Se desentendió totalmente"

Gema Moreno cuenta que se conocieron cuando ella todavía no había cumplido los 18 años. "Yo tenía 16 años recién cumplidos y él 20. Dioni, nunca mejor dicho, empezó a camelarme, me juró que no tenía novia y le creí. Estuvimos juntos nueve meses y me quedé embarazada. Cuando se lo dije me respondió que no se lo contara a nadie. Se desentendió totalmente de mí y del nacimiento de nuestro hijo. Me dejó tirada e incluso amenazó con difundir que me había acostado con todos los chicos del barrio... Me dio mucho miedo. Intenté seguir haciendo mi vida, pero mi madre se dio cuenta de que me ocurría algo. Fuimos al médico y ya estaba embarazada de siete meses y medio", explica a la revista Pronto.

La mujer reclamó ante la Justicia que Dioni aceptase a su hijo, algo que el cantante tuvo que reconocer cuando la prueba de ADN confirmó que Daniel era su vástago. "Al final se hizo las pruebas de ADN, quizás porque esperaba que salieran negativas. Pero sucedió todo lo contrario. Le sentenciaron a pasar una pensión, que no pagaba siempre y tuve que denunciarle en varias ocasiones. Tengo todos los documentos que demuestran lo que te estoy contando", cuenta.

En estos 30 años que han pasado desde que Daniel nació, la mujer se ha dedicado en cuerpo y alma al cuidado de su pequeño a pesar de que el cantante se ha demorado en alguna ocasión del pago de la manutención de su hijo. De hecho, Gema asegura que llegó a soportar burlas por parte del cantante. "Dioni se reía de mí. Aparcaba su coche delante del parque en el que yo llevaba a pasear al niño. Era una provocación continua", lamenta.